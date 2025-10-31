Εγκαινιάστηκε νέο σύστημα φωτισμού στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων

Ένα καινοτόμο σύστημα φωτισμού, το οπoio προσομοιάζει στο φυσικό φως, εγκαινιάστηκε στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος αυτού του συστήματος, που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην χώρα μας, είναι η βελτίωση της εύθραυστης ψυχολογίας των παιδιών με καρκίνο.

Το υπερσύγχρονο σύστημα CoeLux, πλέον φωτίζει τους υπόγειους χώρους του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ». Εκεί όπου τα παιδιά με καρκίνο, στην πιο τρυφερή τους ηλικία, υποβάλλονται σε απεικονιστικές εξετάσεις και θεραπείες με ιώδιο.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Βαρδινογιάννη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλείου, μαζί με τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου, Εμμανουήλ Παπασάββα, υποδέχθηκαν τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τους εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών που βοήθησαν σ' αυτήν την ομαδική προσπάθεια με τις ευγενικές χορηγίες τους.

Όλοι μαζί ξεναγήθηκαν στους χώρους όπου εγκαταστάθηκε αυτό το πρωτοποριακό σύστημα φωτισμού, που έχει στόχο να βελτιώσει τη διάθεση των μικρών ασθενών, αλλά και του προσωπικού.

Σε όλους τους εκπροσώπους των εταιρειών, σε αναγνώριση της προσφοράς τους, απονεμήθηκαν τιμητικές αναμνηστικές πλακέτες.