Θεά η Χριστίνα Μπόμπα: Μεταμορφώθηκε σε Milla Jovovich στο Resident Evil!

Το αποκορύφωμα του Ηalloween είναι αυτό το σαββατοκύριακο και οι celebrities το έχουν αγκαλιάσει ιδιαίτερα, μιας και τα τελευταία χρόνια έχει λάβει δημοσιότητα και στη χώρα μας. Οι διάσημες Ελληνίδες δε σταματούν να μας εντυπωσιάζουν με τις «τρομακτικές» μεταμφιέσεις τους!

Ανάμεσά τους και η Χριστίνα Μπόμπα η οποία μάς άφησε με το στόμα ανοιχτό με την εντυπωσιακή μεταμφίεση που έκανε για το Ηalloween.

Το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, η content creator δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το εντυπωσιακό της look, αποκαλύπτοντας κάθε λεπτομέρεια της στολής, των μαλλιών και του μακιγιάζ της. Μεταμορφώθηκε σε Milla Jovovich στο Resident Evil!

Με μαύρα μαλλιά, έντονο μακιγιάζ και το κατάλληλο background, η Χριστίνα Μπόμπα συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια και likes από τους διαδικτυακούς της φίλους στο post της.

Δες τις φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: Instagram