Τανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρες

Οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές της Χριστίνας Μπόμπα και του Σάκη Τανιμανίδη είχαν ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού το αγαπημένο ζευγάρι μαζί με τις δίδυμες κόρες του, πήρε την απόφαση να πραγματοποιήσει ένα οδικό ταξίδι στις Βαλτικές χώρες, γεμίζοντας τις βαλίτσες του με εμπειρίες και μοναδικής ομορφιάς μέρη.

Έτσι οι τέσσερίς τους έκαναν ένα roadtrip με προορισμούς όπως η Φινλανδία, η Εσθονία, η Λετονία, ενώ έφτασαν έως και τη Λιθουανία, επισκέπτοντας δάση, λίμνες, επιβλητικά κάστρα, μουσεία και μέρη με πλούσια Ιστορία.

Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους followers της κάποιες φωτογραφίες από το roadtrip τους, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Τον Αύγουστο κάναμε ένα μοναδικό roadtrip 4 μας και πραγματικά ήταν για μένα οι πιο ουσιαστικές μέρες του καλοκαιριού μας! Προορισμοί; Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία! Μπορεί να μη θυμούνται κάθε χώρα, κάθε δρόμο, κάθε στιγμή… Όμως όλα αυτά μένουν μέσα τους: η χαρά, το γέλιο, η αίσθηση της περιπέτειας. Κι εμείς; Μαζεύουμε ιστορίες, εικόνες και μνήμες που θα τους λένε πάντα: "Ήμασταν μαζί". Η πρώτη φωτό ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της χρονιάς μου».

Δείτε υπέροχες φωτογραφίες από το ταξίδι τους στις Βαλτικές χώρες: