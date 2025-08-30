Τανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρες

Το ζευγάρι έζησε αξέχαστες οικογενειακές στιγμές στο εξωτερικό

30.08.25 , 09:00 Τανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρες
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Φωτογραφίες της οικογένειες Τανιμανίδη από το roadtrip στις Βαλτικές χώρες / Φωτογραφίες: Instagram.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές της Χριστίνας Μπόμπα και του Σάκη Τανιμανίδη είχαν ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού το αγαπημένο ζευγάρι μαζί με τις δίδυμες κόρες του, πήρε την απόφαση να πραγματοποιήσει ένα οδικό ταξίδι στις Βαλτικές χώρες, γεμίζοντας τις βαλίτσες του με εμπειρίες και μοναδικής ομορφιάς μέρη.

Χριστίνα Μπόμπα: Οικογενειακή εκδρομή στο Κάστρο του Τρακάι στη Λιθουανία

Έτσι οι τέσσερίς τους έκαναν ένα roadtrip με προορισμούς όπως η Φινλανδία, η Εσθονία, η Λετονία, ενώ έφτασαν έως και τη Λιθουανία, επισκέπτοντας δάση, λίμνες, επιβλητικά κάστρα, μουσεία και μέρη με πλούσια Ιστορία.

Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε με τους followers της κάποιες φωτογραφίες από το roadtrip τους, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Τον Αύγουστο κάναμε ένα μοναδικό roadtrip 4 μας και πραγματικά ήταν για μένα οι πιο ουσιαστικές μέρες του καλοκαιριού μας! Προορισμοί; Φινλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία! Μπορεί να μη θυμούνται κάθε χώρα, κάθε δρόμο, κάθε στιγμή… Όμως όλα αυτά μένουν μέσα τους: η χαρά, το γέλιο, η αίσθηση της περιπέτειας. Κι εμείς; Μαζεύουμε ιστορίες, εικόνες και μνήμες που θα τους λένε πάντα: "Ήμασταν μαζί". Η πρώτη φωτό ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της χρονιάς μου».

 

Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης: Ταξίδι στη Φινλανδία με τις κόρες τους

Δείτε υπέροχες φωτογραφίες από το ταξίδι τους στις Βαλτικές χώρες:

Τανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρες

Τανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρεςΤανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρεςΤανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρεςΤανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρεςΤανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρεςΤανιμανίδης - Μπόμπα: Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι στις Βαλτικές χώρες

