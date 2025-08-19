Χυδαίο μήνυμα στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η δυναμική αντιδρασή της!

Στο «στόχαστρο» αρνητικών σχολίων στα social media βρέθηκε για ακόμα μια φορά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.
Παρότι συνήθως επιλέγει να μην απαντά σε προσβλητικά ή χυδαία μηνύματα, αυτή τη φορά η κατάσταση ξεπέρασε τα όρια.
Το μοντέλο έλαβε ένα ιδιαίτερα προσβλητικό μήνυμα, το οποίο περιείχε τη χυδαία λέξη «π@@@@@@» που προκάλεσε την οργή της.
Χρήστος Μάστορας: Έκανε videobombing στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Αντιθέτως, αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, δείχνοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει τέτοιες συμπεριφορές να την επηρεάσουν.
Στη δημοσίευση που πόσταρε, η Γαρυφαλλιά όχι μόνο έδειξε το ακατάλληλο μήνυμα που δέχτηκε, αλλά και την αιχμηρή απάντηση που έστειλε στον αποστολέα, γράφοντας: «Την κατσίκα σου και δρόμο».
Με αυτόν τον τρόπο, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν ανέχεται καμία μορφή προσβολής και ξέρει καλά πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό της.
Η στάση της αυτή κέρδισε τον σεβασμό και την υποστήριξη πολλών από τους followers της, που εκτίμησαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το περιστατικό.