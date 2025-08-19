Χυδαίο μήνυμα στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η δυναμική αντιδρασή της!

Υπερασπίζεται τον εαυτό της και δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μάστορας και Καληφώνη στη Μύκονο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο «στόχαστρο» αρνητικών σχολίων στα social media βρέθηκε για ακόμα μια φορά η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H απάντηση στα σχόλια ότι είναι έγκυος

Παρότι συνήθως επιλέγει να μην απαντά σε προσβλητικά ή χυδαία μηνύματα, αυτή τη φορά η κατάσταση ξεπέρασε τα όρια.

Το μοντέλο έλαβε ένα ιδιαίτερα προσβλητικό μήνυμα, το οποίο περιείχε τη χυδαία λέξη «π@@@@@@» που προκάλεσε την οργή της. 

Χρήστος Μάστορας: Έκανε videobombing στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Αντιθέτως,  αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, δείχνοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει τέτοιες συμπεριφορές να την επηρεάσουν.

Στη δημοσίευση που πόσταρε, η Γαρυφαλλιά όχι μόνο έδειξε το ακατάλληλο μήνυμα που δέχτηκε, αλλά και την αιχμηρή απάντηση που έστειλε στον αποστολέα, γράφοντας: «Την κατσίκα σου και δρόμο». 

Το προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Με αυτόν τον τρόπο, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν ανέχεται καμία μορφή προσβολής και ξέρει καλά πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό της.

Η στάση της αυτή κέρδισε τον σεβασμό και την υποστήριξη πολλών από τους followers της, που εκτίμησαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το περιστατικό. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
