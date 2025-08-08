Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H απάντηση στα σχόλια ότι είναι έγκυος

«Δε θα απολογηθώ γιατί έφαγα παραπάνω ή γιατί έκανα “κοιλιά”»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά απαντά σε σχόλια που δέχεται από τους followers της. Αυτή τη φορά, είδαμε πώς απάντησε σε σχόλιο που δέχτηκε το οποίο υποστήριζε πως είναι έγκυος. 

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Οι στόχοι που έβαλε έναν χρόνο πριν «κλείσει» τα 30!

Το μοντέλο που βρίσκεται εδώ και μερικά χρόνια σε σχέση με τον Χρήστο Μάστορα, τον τραγουδιστή της μπάντας Μέλισσες, ανέβασε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να φοράει μια κοντή λευκή μπλούζα που άφηνε ακάλυπτη την κοιλιά της. 

«Μήπως είναι έγκυος;» έγραψε κάποιος κάτω από το βίντεό της, με το μοντέλο να απαντά με χιούμορ: «Όχι απλά έβαλα κατά λάθος το βίντεο που δεν ρουφάω την κοιλιά μου». 

Δείτε το βίντεο και τη χιουμοριστική της απάντηση:

 

@garifalia.kalifoni Ψύχραιμη #fyp #foryouu #tik_tok #❤️ ♬ original sound - skibydop2

 

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H Απάντηση Στο Σχόλιο Ότι Είναι Έγκυος

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εξήγησε στη συνέχεια μέσα από ένα Instagram story ότι δεν σκοπεύει να απολογηθεί για το αν έχει πάρει κιλά και τόνισε πως νιώθει πολύ καλά με το σώμα της.

«Προφανώς και η απάντησή μου είναι χιουμοριστική. Δεν θα απολογηθώ γιατί έφαγα παραπάνω ή γιατί έκανα “κοιλιά”, αν είναι δυνατόν, κάποιες μέρες είμαι με κοιλιακούς, άλλες είμαι χωρίς υπερβολή άνετα 5 μηνών έγκυος. Εγώ σε αυτό το σώμα, σε αυτά τα κιλά, νιώθω πιο καλά από ποτέ και αυτό έχει σημασία. Είτε αυτό είναι πρήξιμο, γιατί έχω τα γυναικολογικά μου εκείνες τις μέρες, είτε είναι παραπάνω φαγητό» έγραψε.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H Απάντηση Στο Σχόλιο Ότι Είναι Έγκυος

