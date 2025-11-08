Βοιωτία: Το όνομα εξαφανισμένου που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Πώς θα πάρουν DNA από τον απανθρακωμένο - Του Παναγιώτη Μπούσιου

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου για το απανθρακωμένο πτώμα στα Σκούρτα Βοιωτίας / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (8/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας με το απανθρακωμένο πτώμα που βρέθηκε δεμένο με χειροπέδες σε αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το άτομο και ήδη εξετάζονται όλες οι υποθέσεις δηλωμένων εξαφανίσεων. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι. Οι αρχές εντόπισαν κάποιο στοιχείο σχετικά με τον νεκρό. Το ρεπορτάζ είναι του Παναγιώτη Μπούσιου. 

Βοιωτία: Ψάχνουν DNA από την οδοντοστοιχία της απανθρακωμένης σορού

Το πρώτο όνομα στη λίστα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είναι ο άντρας από την Αλβανία. Μένει στη Χαλκίδα και -όπως είπαν οι δικοί του- θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο για να πάνε στη Θήβα. Οι αστυνομικοί το βρήκαν αυτό το άτομο και το εξέτασαν. Μάλιστα, φέρεται να του είπε ότι «θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν έγινε. Γι’ αυτό το λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του.

Σκούρτα Βοιωτίας: Βρέθηκε απανθρακωμένος άντρας δεμένος με χειροπέδες

Σκούρτα Βοιωτίας: Πώς θα γίνει λήψη DNA 

Οι αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητο του άντρα από την Αλβανία, ο οποίος έκανε διάφορες δουλειές στην περιοχή, και τώρα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση του. Πως θα γίνει; Μέσω DNA που θα πάρουν είτε από την οδοντοστοιχία, είτε από το κόκκαλο στον μηρό. Στη συνέχεια θα το συγκρίνουν με κάποιο προσωπικό του αντικείμενο, με τους αστυνομικούς να ελπίζουν στην ταυτοποίηση του. Βέβαια μετά, θα ξεκινήσει η έρευνα πώς από τα Βίλια βρέθηκε στην ερημική περιοχή, απανθρακωμένος.

 

