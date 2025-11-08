Βοιωτία: Το απομονωμένο σημείο όπου βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα

«Η σορός βρίσκεται τουλάχιστον δύο 24ωρα εκεί»

Βοιωτία: Το απομονωμένο σημείο όπου βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε απομονωμένη και πυκνόφυτη περιοχή, ανάμεσα στα χωριά Σκούρτα και Κλειδί Βοιωτίας, εντοπίστηκε από έναν κυνηγό μια απανθρακωμένη σορός, δεμένη με χειροπέδες, μέσα σε καμένο όχημα.

«Είναι πολύ απομονωμένο το σημείο που εντοπίστηκε το όχημα, το οποίο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η πρόσβαση είναι   μόνο από αγροτικό δρόμο, ο οποίος είναι σε κακή κατάσταση», ανέφερε δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο που εντοπίστηκε το απανθρακωμένο πτώμα. 

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε στην ΕΡΤ ότι δεν έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά στο όχημα και πως εκτικάται ότι η σορός ήταν για πάνω από δύο 24ωρα στο σημείο. 

«Αναζητούν στοιχεία οι αστυνομικοί για να ταυτοποιήσουν τη σορό που βρέθηκε απανθρακωμένη. Και σκεφτείτε, ότι ουσιαστικά δεν έγινε αντιληπτή η πυρκαγιά στο όχημα, όπως και στον νεκρό τη στιγμή που συνέβη. Αυτό που έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί είναι ότι βρίσκεται τουλάχιστον δύο 24ωρα εκεί το απαθρακωμένο πτώμα, όπως και το καμένο όχημα», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

«Ενημερωθήκαμε από κάποιον κυνηγό, ο οποίος περνούσε από την περιοχή, καθώς είναι πραγματικά αρκετά απομονωμένη. Βρίσκεται σε μια χωμάτινη οδό το συγκεκριμένο σημείο, οπότε δε θα μπορούσε να γίνει αντιληπτός ή αντιληπτοί οι δράστες, αν μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από κάποιον. Είναι αυτό που εξετάζεται, βέβαια, από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την προανάκριση», εξήγησε η ίδια. 

Οι αρμόδιες αρχές αναζητούν ποιες εξαφανίσεις έχουν δηλωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να φτάσουν
στην ταυτοποίηση της σορού. Στη συνέχεια να γίνει έρευνα για το ποιοι μπορεί να προχώρησαν σε αυτή την εγκληματική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι το πτώμα βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και είχε χειροπέδες δεμένες πίσω. Το τζιπ είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας, τον περασμένο Μάιο. Οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες. Το καμένο αυτοκίνητο, όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star εντόπισε σε χωράφι κυνηγός, ο οποίος το πλησίασε και αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα.    

