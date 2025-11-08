Έρχεται κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι ισχυρές βροχές

Αγριεύει ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες μέχρι και τη Δευτέρα. Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία; Ο Θοδωρής Κολυδάς αναλύει.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από αύριο το μεσημέρι, από το μεσημέρι δηλαδή της Κυριακής 9/11, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και βέβαια όλο αυτό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και θα επηρεάσει και πολλές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Ιδιαίτερη προσοχή, εκτός από τα Δυτικά, χρειάζεται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου κατά διαστήματα θα έχουμε αρκετά έντονες βροχοπτώσεις. Την Κυριακή, ίσως νωρίς το πρωί, να έχουμε άστατο καιρό, όμως προς το μεσημέρι υπάρχει τάση βελτίωσης του καιρού στην Αττική.

Ουσιαστικά από τη Δευτέρα το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να επεκτείνονται ανατολικότερα και την Τρίτη οι βροχές αυτές θα περιοριστούν κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.