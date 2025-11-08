Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι δύο 15χρονοι

Σοκ και σοβαρό προβληματισμό προκαλεί υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο, με πρωταγωνιστές ανήλικους που εξάρθρωσε η Αστυνομία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε σε Γυμνάσιο της Κάτω Αχαΐας. 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης στο σχολείο και κατέληξε στο νοσοκομείο. Η αστυνομία προχώρησε σε 8 συλλήψεις. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Οι δύο 15χρονοι συλληφθέντες, που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πριν από λίγη ώρα πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έως τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως ο 13χρονος είχε αγοράσει τα ναρκωτικά από δύο 15χρονους συμμαθητές του, οι οποίοι είναι αλβανικής καταγωγής, πληρώνοντας το ποσό των 15 ευρώ. Οι αστυνομικοί, που ερευνούν τη σοβαρή αυτή υπόθεση, θέλουν να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη όλους τους εμπλεκόμενους.

Στόχος τους είναι να βρουν ποιοι κρύβονται πίσω από τους 15χρονους, δηλαδή ποιοι τους προμήθευαν τα ναρκωτικά και αυτοί τα διακινούσαν στο Γυμνάσιο, αλλά και ενδεχόμενους να εντοπίσουν κι άλλους ανήλικους μαθητές-"πελάτες" που μπορεί να έχουν κάνει και αυτοί χρήση.