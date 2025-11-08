Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι δύο 15χρονοι

Ο 13χρονος μαθητής πλήρωσε 15 ευρώ για να αγοράσει ναρκωτικά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.11.25 , 21:56 Βορίζια: Γυναίκες Και Ανήλικοι «Καθάρισαν» Τη Σκηνή Του Εγκλήματος
08.11.25 , 21:28 Βορίζια: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη
08.11.25 , 20:39 Βοιωτία: Το όνομα εξαφανισμένου που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών
08.11.25 , 20:00 Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι δύο 15χρονοι
08.11.25 , 19:46 Η Nissan και η δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης
08.11.25 , 19:28 Τζόκοβιτς VS Μουζέτι για την «κούπα» στην Αθήνα - Παρών ο Μητσοτάκης
08.11.25 , 18:24 Γεωργιάδης: Η τούρτα γενεθλίων από τη Μανωλίδου- «Ήρθα, είδα, εμβολιάστηκα»
08.11.25 , 17:53 Φολέγανδρος: Συνεχίζεται η δίκη - «Καμία μεταμέλεια», λέει η οικογένεια
08.11.25 , 17:50 Κίλι Σφακιανάκη: Απών ο Νότης από την αποτέφρωση της συζύγου του
08.11.25 , 17:31 Παίκτης-έκπληξη: Η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ
08.11.25 , 17:23 Έρχεται κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι ισχυρές βροχές
08.11.25 , 17:15 Διαζύγιο για Δέσποινα Καμπούρη & Βαγγέλη Ταρασιάδη: «Δεν είμαστε πια μαζί»
08.11.25 , 16:41 Μαθητής κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο
08.11.25 , 16:30 Ναταλία Γερμανού σε Χρήστο Μάστορα: «Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει»
08.11.25 , 14:57 Κόρα Καρβούνη: «Μου είπε ο Μπράτης: "Σταμάτα να κλαις, έχεις πρηστεί"»
Διαζύγιο για Δέσποινα Καμπούρη & Βαγγέλη Ταρασιάδη: «Δεν είμαστε πια μαζί»
Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
Γεωργιάδης: Η τούρτα γενεθλίων από τη Μανωλίδου- «Ήρθα, είδα, εμβολιάστηκα»
Κίλι Σφακιανάκη: Απών ο Νότης από την αποτέφρωση της συζύγου του
Έρχεται κύμα κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν» οι ισχυρές βροχές
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Έρωτες που «γεννήθηκαν» στην τηλεόραση! - Πόσοι κράτησαν στον χρόνο;
Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
Βοιωτία: Το όνομα εξαφανισμένου που βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών
Ο Στράτος Διονυσίου πέθανε σε ταξί, έξω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου για τα ναρκωτικά στον μαθητή που κατέρρευσε/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων STAR (8/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ και σοβαρό προβληματισμό προκαλεί υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε σχολείο, με πρωταγωνιστές ανήλικους που εξάρθρωσε η Αστυνομία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε σε Γυμνάσιο της Κάτω Αχαΐας. 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης στο σχολείο και κατέληξε στο νοσοκομείο. Η αστυνομία προχώρησε σε 8 συλλήψεις. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου. 

Οι δύο 15χρονοι συλληφθέντες, που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πριν από λίγη ώρα πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη, έως τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι.

Μαθητής κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως ο 13χρονος είχε αγοράσει τα ναρκωτικά από δύο 15χρονους συμμαθητές του, οι οποίοι είναι αλβανικής καταγωγής, πληρώνοντας το ποσό των 15 ευρώ. Οι αστυνομικοί, που ερευνούν τη σοβαρή αυτή υπόθεση, θέλουν να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη όλους τους εμπλεκόμενους.

Στόχος τους είναι να βρουν ποιοι κρύβονται πίσω από τους 15χρονους, δηλαδή ποιοι τους προμήθευαν τα ναρκωτικά και αυτοί τα διακινούσαν στο Γυμνάσιο, αλλά και ενδεχόμενους να εντοπίσουν κι άλλους ανήλικους μαθητές-"πελάτες" που μπορεί να έχουν κάνει και αυτοί χρήση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΑΧΑΙΑ
 |
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
 |
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top