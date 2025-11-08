Μαθητής κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο

Σοκ και σοβαρό προβληματισμό προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε σχολείο της Δυτικής Αχαΐας. Μαθητής, 13 ετών, έκανε χρήση κάνναβης μέσα στο σχολείο, με αποτέλεσμα να υποστεί σπασμούς, να καταρρεύσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Ανάστατη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα στην Κάτω Αχαϊά από την αδιανόητη υπόθεση, που ήρθε στο φως όταν η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί Γυμνασίου ενημέρωσαν τις αρχές ότι 13χρονος μαθητής έκανε σπασμούς κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αφού όπως αποκαλύφθηκε είχε κάνει χρήση κάνναβης μέσα στο σχολείο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως το παιδί είχε αγοράσει τα ναρκωτικά από δύο 15χρονους συμμαθητές του, πληρώνοντας 15 ευρώ. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, για να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δε διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, τους δύο ανήλικους ντίλερ αλλά και του ίδιου του χρήστη καθώς και πέντε γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι αστυνομικοί ερευνούν τη σοβαρή αυτή υπόθεση για βρουν από που προμηθεύτηκαν τα ναρκωτικά οι συλληφθέντες ανήλικοι, αλλά και ενδεχόμενους να εντοπίσουν κι άλλους μαθητές που μπορεί να έχουν κάνει και αυτοί χρήση.