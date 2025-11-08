Η Nissan και η δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Nissan και η Monolith ανακοίνωσαν την τριετή επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ανάπτυξης νέων μοντέλων και τη μείωση των φυσικών δοκιμών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο παγκόσμιο σχέδιο RE:Nissan, που στοχεύει να φέρει τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα στους πελάτες, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης νέων μοντέλων, και ενισχύοντας την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από περισσότερα από 90 χρόνια δοκιμών, οι μηχανικοί του Nissan Technical Centre Europe, στο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου, θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία AI της Monolith για να προβλέπουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα των φυσικών δοκιμών. Έτσι θα μειωθεί η ανάγκη για πρωτότυπα οχήματα, θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη νέων μοντέλων, και οι μηχανικοί θα μπορούν να επικεντρωθούν στην άμεση επίλυση τεχνικών ζητημάτων και στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων.

Η απόφαση για την επέκταση της συνεργασίας μεταξύ της Nissan και της Monolith προέκυψε μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο δοκιμών, όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της απόδοσης των μπουλονιών στο πλαίσιο των οχημάτων. Η τεχνολογία της Monolith πρότεινε το βέλτιστο εύρος ροπής και υπέδειξε με ακρίβεια ποιες πρόσθετες δοκιμές έπρεπε να πραγματοποιηθούν από τους μηχανικούς – οδηγώντας σε 17% μείωση των φυσικών δοκιμών σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία. Εφαρμόζοντας την ίδια προσέγγιση σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης των ευρωπαϊκών μοντέλων της Nissan, ο συνολικός χρόνος δοκιμών θα μπορούσε να μειωθεί έως και κατά 50%.