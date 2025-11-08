Κόρα Καρβούνη: «Μου είπε ο Μπράτης: "Σταμάτα να κλαις, έχεις πρηστεί"»

Η Κόρα Καρβούνη άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή της Ελένη Τσολάκη, μιλώντας για τον γάμο της με τον Παναγιώτη Γαλανό, το νυφικό που της έραψε ο Άγγελος Μπράτης αλλά και την καθημερινότητα στη ζωή με το σύζυγό της.

Η αγαπημένη ηθοποιός περιέγραψε με χιούμορ πώς είναι η ζωή τους στο σπίτι: «Μαγειρεύω στο σπίτι, κυρίως μου κάνει παραγγελίες ο άντρας μου, σουτζουκάκια. Εγώ δεν ήξερα να κάνω, και πολύ απλά διάβασα διάφορες συνταγές από σεφ που αγαπώ. Από εκεί φτιάχνω το φαγητό με βάση τις δικές μου προτιμήσεις».

Η Κόρα Καρβούνη για το γάμο της: «Μας το υπενθύμισαν από την οικογένειά μας»

Όπως εξήγησε, ο έγγαμος βίος δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό στη σχέση τους, αφού ήταν μαζί δέκα χρόνια και συγκατοικούσαν από την αρχή: «Είμαστε δέκα χρόνια μαζί, συγκατοικούσαμε εξαρχής. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μας αυτή καθεαυτή, είναι ολόιδια. Ήμασταν ανέκαθεν πολύ ενωμένοι και μαζί, δεν ήταν το δαχτυλίδι και το σύμφωνο που μας έδεσε».

Η απόφασή τους να παντρευτούν ήρθε μετά από μια… υπενθύμιση της οικογένειας: «Μας το υπενθύμισαν από την οικογένειά μας: “Εσείς δεν θα παντρευτείτε”; Εμείς το είχαμε ξεχάσει. Μέσα μας είναι ο δεσμός, δεν έχει να κάνει με τους γάμους και τις τελετές. Είπαμε να το κάνουμε ως ένα πάρτι που γιορτάζεις τη σχέση και τον δεσμό που έχεις με έναν άνθρωπο. Ήταν πολύ όμορφα».

Ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο, με μόλις 40 άτομα, στο δημαρχείο της Ομόνοιας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ένα μικρό κοκτέιλ πάρτι στο αγαπημένο τους μπαρ. Η Κόρα Καρβούνη δεν έκρυψε τα συναισθήματά της: «Είχε κόπο, και συναισθηματικό κόπο, είχε ένα προχώρημα και μια ωρίμανση, σε βάζει να αναλογίζεσαι πώς πέρασα τη ζωή μου πριν, τι έχω κάνει και πώς έχω έρθει ως εδώ. Ο Άγγελος Μπράτης μου είπε κάποια στιγμή "Σταμάτα να κλαις, έχεις πρηστεί". Συγκινήθηκα πολύ, γιατί μεγάλωσα».

Κλείνοντας, η Κόρα Καρβούνη μίλησε για τον σύντροφό της με τρυφερότητα: «Η δέσμευση είναι μέσα μας. Αισθανόμουν πάντα δεσμευμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πολύ απλός, πολύ έξυπνος, δοτικός και καλός άνθρωπος. Τον έχω αγαπήσει σε μεγάλο βάθος».