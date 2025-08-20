Ανέβηκαν στην παγκόσμια κατάταξη οι Στρατιωτικές Σχολές

Αποκαρδιωτική η εικόνα για τα ελληνικά Πανεπιστήμια

Σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη αξιολόγησης πέτυχαν φέτος οι τρεις Aνώτατες Στρατιωτικές Σχολές μας, με πρώτη και καλύτερη τη Σχολή Ευελπίδων, αποδεικνύοντας το πολύ υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Αντίθετα, άσχημα είναι τα νέα για τα ελληνικά πανεπιστήμια και κολλέγια, τα οποία έπεσαν πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά. 

Οι Aνώτατες Στρατιωτικές Σχολές βρέθηκαν ψηλότερα από τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα κολλέγια, σε σχέση με τα ποσοστά τους την περσινή χρονιά, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή κατάταξη της διεθνούς οργάνωσης Webometrics που αξιολογεί με αξιοπιστία 32.000 πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως. Μάλιστα, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων πέτυχε άνοδο κατά 22,3%, κερδίζοντας 1.857 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη! 

Ακολούθησε η Σχολή Ικάρων με άνοδο 14,3% και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με άνοδο 4,9%.  

Αποκαρδιωτική η εικόνα για τα ελληνικά Πανεπιστήμια

Αντίθετα, αποκαρδιωτική είναι η φετινή εικόνα για τα ελληνικά πανεπιστήμια και κολλέγια. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι σε σχέση με πέρυσι, ο μέσος όρος κατάταξης των 24 ελληνικών πανεπιστημίων έπεσε κατά 12,1% και των 23 ελληνικών κολλεγίων κατά 10,3%.  

Από τα ελληνικά πανεπιστήμια μόνο τέσσερα «διασώθηκαν», κερδίζοντας κάποιο ποσοστό σε σχέση με την περσινή τους κατάταξη. Αυτά είναι, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 11,7%, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 9%, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 3,4% και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με 0,8%.  

  

 

 

