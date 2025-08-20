Ελένη Μενεγάκη: Η... ξεκάθαρη απάντηση για την τηλεοπτική της επιστροφή!

Μετά από δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στην τηλεόραση, η Ελένη Μενεγάκη πήρε τη μεγάλη απόφαση, αποχώρησε από το «γυαλί» και πλέον αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της και τον εαυτό της.

Η παρουσιάστρια που βρίσκεται σε μόνιμες διακοπές με βάση την αγαπημένη της Άνδρο. απολαμβάνει την ηρεμία και δηλώνει έμμεσα ότι δεν την απασχολεί η επιστροφή στη μικρή οθόνη.

Η ίδια προτιμάει πλέον να ζει μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό κι όπως φαίνεται ούτε φέτος θα τη δούμε να επιστρέφει.

Η «βασίλισσα» που συνεχίζει να κρατάει την επαφή με το κοινό της μέσω Instagram, το απόγευμα της Τετάρτης 20/8 μοιράστηκε φωτογραφίες και στη λεζάντα έγραψε: «Θάλασσα, ήλιος & σχέδια μηδέν!». Το υπονοούμενο είναι ξεκάθαρο... και φέτος η Ελένη Μενεγάκη θα απέχει από τις μικρές οθόνες!

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Θυμίζουμε ότι το 2020 και μετά από πολλά χρόνια στην ίδια τηλεοπτική στέγη, η παρουσιάστρια αποφάσισε να φύγει από τον Alpha. Για έναν χρόνο απόλαυσε την οικογένειά της, ωστόσο το 2021 επέστρεψε στην ίδια ζώνη, όμως αυτήν τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Τρία χρόνια μετά και με τα νούμερα τηλεθέασης να μην τη δικαιώνουν, τον Ιούλιο του 2024 αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό, δηλώνοντας ότι δε θα κάνει ξανά καθημερινή εκπομπή. Από τότε τα σενάρια για το νέο κανάλι που θα την υποδεχτεί... οργιάζουν, ωστόσο κανένα από αυτά δεν έχει επαληθευτεί.