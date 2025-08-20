«Βρες τον πατέρας μας!»: Καρέ καρέ η διάσωση από άνδρα με SUP

Ένας ήρωας, όχι με μπέρτα αλλά με SUP, έσωσε μια οικογένεια που παρασύρθηκε από κύματα στην Επανομή Θεσσαλονίκης. «Βοήθα τον πατέρα μας», φώναζαν τα παιδάκια.

Μέσα στη μανιασμένη θάλασσα στην Επανομή, ο Ευάγγελος Παπαϊωάννου που έκανε SUP, άκουσε τα ουρλιαχτά δύο παιδιών. Χωρίς να χάσει χρόνο, όπως φαίνεται στο βίντεο που ο ίδιος τράβηξε, τα πλησίασε. «"Βρες τον πατέρα μας" μου φώναζαν, τρομοκρατημένα», αποκάλυψε στο Star και τη Ραλλιώ Λεπίδου.

«Μου λέει κάποια στιγμή το αγόρι, "Χάσαμε τον πατέρα μας! Βοήθα τον πατέρα μας". Λέω "Πού είναι ο πατέρας σας". Μου λέει "Δεν ξέρω, κάπου προς τα πίσω, τον χάσαμε". Σηκώθηκα όρθιος, γιατί ήμουν γονατιστός στη σανίδα και μετά τον είδα αρκετά μακριά, καμιά 50-60 μέτρα ήτανε μακριά μας, μέσα στα κύματα επέπλεε», περιέγραψε ο άνδρας.'

Ο άντρας βούλιαζε όταν τον εντόπισε. Δεν είχε δυνάμεις.

«Γλιστρούσαν τα χέρια του από τη σανίδα . Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, έβηχε, έβγαζε νερό. Κάποια στιγμή με ρώτησε για τα παιδιά, πού είναι», συνέχισε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στην Επανομή, στη μύτη του ναυαγίου, έχουν κινδυνέψει οικογένειες τουριστών. Το θέαμα σε κερδίζει, όμως υπάρχουν παγίδες. Υπάρχουν πολλά θαλάσσια ρεύματα που πριν καλά καλά καταλάβεις τι συμβαίνει, σε έχουν παρασύρει.

Στην ίδια παραλία πριν από έναν μήνα είχε κινδύνεψε ένας Ούγγρος τουρίστας με την 10χρονη κόρη του. Τότε είχαν σωθεί χάρη στην βοήθεια του Αναστάσιου Γκαρίπη, που είναι πρωταθλητής στο kite surf.

