Brad Arnold: Πέθανε ο frontman των «3 Doors Down» σε ηλικία 47 ετών

Είχε διαγνωστεί το 2025 με καρκίνο του νεφρού, στο τέταρτο στάδιο

Brad Arnold: Πέθανε ο frontman των «3 Doors Down»
Έφυγε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου από τη ζωή ο Μπραντ Άρνολντ (Brad Arnold), ιδρυτικό μέλος και frontman των «3 Doors Down», έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή στα 47 του έτη.

Ο Μπραντ Άρνολντ είχε διαγνωστεί το 2025 με καρκίνο του νεφρού, στο τέταρτο στάδιο και αν και πάλεψε σκληρά, δεν κατάφερε να κερδίσει αυτή τη δύσκολη μάχη.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το συγκρότημα μέσω ανάρτησης στα social media.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο Άρνολντ πέθανε ήρεμα, στον ύπνο του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Tζένιφερ και την οικογένειά του. Όσοι τον γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο καλοσυνάτο, με χιούμορ, ταπεινότητα και βαθιά αγάπη για τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η οικογένεια ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που έχει δεχθεί και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Δες την ανάρτηση:

Ως ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και αρχικός ντράμερ των «3 Doors Down», ο Άρνολντ συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του «mainstream rock» στις αρχές του 2000, συνδυάζοντας το «post-grunge» μουσικό άκουσμα με άμεσο, συναισθηματικό στίχο που άγγιξε εκατομμύρια ακροατές.

Υπήρξε ο δημιουργός μερικών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας, ανάμεσά τους και το εμβληματικό «Kryptonite». Μάλιστα, αυτό που συγκλονίζει στο sotry του συγκεκριμένου κομματιού είναι ότι ο Άρνολντ το έγραψε σε ηλικία μόλις 15 ετών, κατά τη διάρκεια μαθήματος μαθηματικών.

