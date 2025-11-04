Άντζελα Δημητρίου - Λευτέρης Πανταζής: Ο πραγματικός λόγος που χώρισαν

Όσα αποκάλυψαν οι γνωστοί τραγουδιστές σε κοινή τους συνέντευξη

Kαλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν στο The 2Night Show της Δευτέρας η Άντζελα Δημητρίου κι ο Λευτέρης Πανταζής.

Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου: Μαζί στην «Αθηναία»

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, που συνεργάζονται ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μίλησαν για τη γνωριμία τους τη δεκαετία του '80 που εξελίχθηκε σε μια θυελλώδη ερωτική σχέση και κατέληξε σε έναν απροσδόκητο χωρισμό.

Ο Λευτέρης Πανταζής κι η Άντζελα Δημητρίου με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου 

Ο Λευτέρης Πανταζής κι η Άντζελα Δημητρίου με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου 

«Όσες φορές έχουμε συνεργαστεί με τον Λευτέρη είχαμε μεγάλη επιτυχία, διότι υπάρχει χημεία μεταξύ μας», ανέφερε αρχικά η Άντζελα Δημητρίου.

Άντζελα Δημητρίου: Tο βίντεο με την εγγονή της - «Πώς τη λένε τη γιαγιά;»

«Είχαμε σχέση με την Άντζελα έξι χρόνια, είχαμε περάσει καταπληκτικά. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να είναι όπως ήταν, να τσακωνόμαστε, να αγαπιόμαστε, να τραγουδάμε, να μη μιλιόμαστε. Όλα αυτά. Καμία σχέση η δουλειά με τα προσωπικά, όμως πάντα όταν δυο άνθρωποι στις οικογένειες, φωτίζονται και είναι πιο τυχεροί, δυστυχώς ή ευτυχώς, κοιτάνε όλοι την οικογένεια τους. Η οικογένεια φοβάται μη χάσει το "χρυσό" φλουρί. Υπήρχαν μουρμούρες από τις οικογένειες μας, γιατί από τη μία υπήρχαν δυο καριέρες και από την άλλη δυο καρδιές που αγαπιόντουσαν.

Καμιά φορά οι γονείς φοβούνται μη χάσουν… Στην ουσία χωρίσαμε για τους γονείς μας», αποκάλυψε πρώτη φορά ο Λευτέρης Πανταζής.

Η Άντζελα Δημητρίου κι ο Λευτέρης Πανταζής είπαν κι ένα τραγούδι!

Η Άντζελα Δημητρίου κι ο Λευτέρης Πανταζής είπαν κι ένα τραγούδι!

«Θα φτάναμε και στα σκαλιά της εκκλησίας αλλά δεν πειράζει. Τον Λευτέρη τον αγαπώ, τον σέβομαι και τον εκτιμώ», είπε με τη σειρά της η δημοφιλής τραγουδίστρια. 

Λευτέρης Πανταζής: «Θέλω να γίνω ξανά πατέρας - Δε με πήραν τα χρόνια»

«Η μάνα μου ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, Αρβανίτισσα. Για να σε αγκαλιάσει μπορεί να έκανε και κάνα μήνα. Όλες μου οι σχέσεις πείραζαν την μάνα μου. Ήθελαν να με έχουν εκεί, στο σπίτι. Εγώ έπρεπε να ανοίξω τα φτερά μου να πετάξω αλλά δεν με άφηναν. Λάθη των γονέων. Οι γονείς τραυματίζουν τα παιδιά. Η επιρροή της μάνας μου τελείωσε όταν έφυγε από τη ζωή», συμπλήρωσε η Άντζελα Δημητρίου.

Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
 |
ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
THE 2NIGHT SHOW
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
