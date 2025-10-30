Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου: Μαζί στην «Αθηναία»

Η πιο θρυλική συνεργασία της χρονιάς!

Εξοδος
Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου
Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, δύο μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική και παραμένουν στην πρώτη γραμμή, συναντιούνται ξανά επί σκηνής, στην «Αθηναία», από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου. 

Κάθε τους σύμπραξη, από το 1982 οπότε και συνεργάστηκαν πρώτη φορά, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη νυχτερινή ζωή. Τώρα, 15 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία, έρχονται να «μαγέψουν» ξανά και έχουν ήδη δημιουργήσει ανυπομονησία στο κοινό.

Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, δύο καλλιτέχνες με σχεδόν μισό αιώνα μουσικής πορείας κι αμέτρητα άκρως επιτυχημένα και διαχρονικά τραγούδια, θα χαρίσουν ξανά αληθινή κι ανόθευτη διασκέδαση με τον μοναδικό τους τρόπο. 

Από την Τέταρτη 5 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη (ώρα έναρξης 23:00) και Σάββατο, η αίγλη και το κέφι έρχονται στην πλήρως ανακαινισμένη «Αθηναία», έναν χώρο που ετοιμάστηκε με πολύ υψηλές προδιαγραφές.

Λευτέρης Πανταζής - Άντζελα Δημητρίου: Μαζί στην «Αθηναία»

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μαραγκός, Γιάννης Κυφωνίδης.

INFO 
Αθηναία - Ερμού 152, Γκάζι 
Τηλέφωνα κρατήσεων: 2103420610 & 6937312128
ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
 |
ΑΘΗΝΑΙΑ
