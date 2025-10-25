Παιδικές παραστάσεις που θα αρέσουν στο παιδί σου

Αν θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό μαζί με το παιδί σου, μία καλή ιδέα είναι να πάτε μαζί στο θέατρο. Το star.gr συγκέντρωσε κάποιες που μπορεί να σου φαίνονται ενδιαφέρουσες και σας τις παρουσιάζει.

«Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα»των Hippo Theatre Group

Η θεατρική ομάδα Hippo παρουσιάζει την νέα της παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών με τίτλο «Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα», από την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025 και κάθε Κυριακή στις 15.00 στο θέατρο ΣΤΑΘΜΟΣ.

Υπόθεση

Η Δανάη, ερευνήτρια ορνιθολόγος, παρατηρεί ότι σμήνη πουλιών χάνουν ξαφνικά τον προσανατολισμό τους. Όταν οι ανώτεροί της τη συμβουλεύουν μυστηριωδώς να σταματήσει την έρευνα, εκείνη αποφασίζει να συνεχίσει μόνη της. Ακολουθεί ένα σμήνος ψαρονιών στη μεταναστευτική του πορεία και ανακαλύπτει ότι η καταστροφή των φυσικών τους οικοτόπων τα οδηγεί σε χαοτικές διαδρομές. Ένα μικρό ψαρόνι, η Τίρα, χάνεται και καταλήγει σε μια επικίνδυνη μεγαλούπολη· η Δανάη το διασώζει, το επαναφέρει στο σμήνος και, όλοι μαζί, δίνουν μάχη για να προστατεύσουν το τελευταίο δάσος της περιοχής.

Λίγα λόγια για το έργο:



Πρόκειται για μια σουρεαλιστική περιπέτεια μυστηρίου για παιδιά, με κωμικά αλλά και λυρικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της οποίας ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι και ζώα θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι μαζί «για ένα καλύτερο αύριο» καθώς αποδεικνύεται ότι το κέρδος και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα είναι η πρώτη αιτία για την καταστροφή της φύσης.



Το πρωτότυπο θεατρικό έργο είναι γραμμένο από τους Φώτη Δούσο και Αλέξανδρο Ράπτη και είναι εμπνευσμένο από το ντοκιμαντέρ του Καναδοαμερικανού ερευνητή – δημοσιογράφου Λατίφ Νάσσερ με τίτλο Connected:The Hidden Science of Everything (2020). Το κείμενο εστιάζει σε ένα κομμάτι της γενικότερης οικολογικής κρίσης που επηρεάζει τη ζωή των αποδημητικών πουλιών: την φωτορύπανση, αλλά και την εκχέρσωση των δασών. Στην φύση όλα συνδέονται και επομένως ο άνθρωπος και το οικολογικό του αποτύπωμα είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της ζωής.



Η θεατρική ομάδα Hippo συνεχίζοντας το ιδιαίτερο είδος του σωματικού θεάτρου που έχει επινοήσει (kinemo), δημιουργεί μια παράσταση με κυρίαρχα στοιχεία την έντονη σωματικότητα, την υψηλή ενέργεια, το ζωντανό τραγούδι και την ιδιαίτερη κινησιολογία, προσφέροντας ένα πληθωρικό ψυχαγωγικό θέαμα.



Με την «Ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα», η ομάδα ΗΙΡΡΟ στοχεύει στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα περιβαλλοντικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια της παράστασης δίνεται έμφαση σε αξίες όπως η οικολογική συνείδηση, ο αυτοσεβασμός, ο σεβασμός και η αγάπη για την φύση και τα ζώα. Η ανισορροπία του οικοσυστήματος αναμένεται να γίνει το μείζον πρόβλημα του πλανήτη τις επόμενες δεκαετίες και θεωρούμε ότι η ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω στο θέμα θα πρέπει να είναι απόλυτης προτεραιότητας. Μόνο αν κάνουμε κάτι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση.



Η παράσταση έχει λάβει την υποστήριξη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ.



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ



Κείμενο - Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ράπτης – Φώτης Δούσος



Βοηθός Σκηνοθέτη: Δάφνη Μουτζίκου



Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων: Σίσσυ Ιγνατίδου



Σκηνογραφία – Ενδυματολογία: Κατερίνα Χατζοπούλου



Μουσική: Αλέξανδρος Ράπτης



Ενορχήστρωση: Γιώργος Δούσος



Κίνηση: Μίκα Στεφανάκη



Οργάνωση Παραγωγής: Αλέξανδρος Ράπτης



Επικοινωνία: Γεωργία Ζούμπα



ΗΘΟΠΟΙΟΙ



Ευδοκία Ασπρομάλλη, Άννα Καλμανίδου



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ



Χώρος: ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα 104 37, T. 210 5230267 (20μ. από το σταθμό μετρό Μεταξουργείο)



Προγραμματισμένη Πρεμιέρα: Κυριακή 26 Οκτωβρίου, 2025



Ημέρα & Ώρα Παράστασης: κάθε Κυριακή στις 15.00



Διάρκεια: 55' χωρίς διάλειμμα.



Ηλικίες: 5-12 ετών



Καρα-Cartoon Ένα σκιομιούζικαλ για παιδιά

Μια ολοκαίνουργια θεατρική πρόταση του Ηλία Καρελλά και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σχεδιασμένη ειδικά για το παιδικό κοινό της εποχής των οθονών, των emojis και των memes!



Στην υπερμοντέρνα, ψηφιακή πολιτεία Καρα-cartoon, ο Καραγκιόζης, ο Χατζηαβάτης, ο Μπαρμπαγιώργος και η υπόλοιπη παρέα ζουν καθημερινά την ίδια ιστορία — σαν εγκλωβισμένοι σε μια παγωμένη εφαρμογή όπου όλα είναι προβλέψιμα και τίποτα δεν προκαλεί αληθινό συναίσθημα. Πίσω από αυτήν τη γυαλιστερή επανάληψη, κρύβεται η Μάγισσα Πίξελ, που έχει σβήσει τις αναμνήσεις τους και έχει μετατρέψει τον κόσμο σε μια χρωματιστή, αλλά άψυχη διαφάνεια.

Η αποστολή; Να ξαναβρούν τη χαρά, το φόβο, το θυμό, τη συγκίνηση — να ξαναθυμηθούν τι σημαίνει να νιώθεις! Το μυστικό όπλο; Η μουσική και η φαντασία, που έρχονται να ταρακουνήσουν την καθημερινότητα και να ξυπνήσουν τη δημιουργικότητα.



Η παράσταση είναι μια μαγική συνάντηση ανάμεσα στην τέχνη του Καραγκιόζη, την ζωντανή μουσική των Burger Project και τον κόσμο των κόμικ, με τον παραδοσιακό μπερντέ να μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, κινηματογραφική σελίδα γεμάτη σκιές, ρυθμό και διαδραστικό παιχνίδι.

Με πολύ χιούμορ, εικαστική φαντασία και ξεκάθαρο παιδαγωγικό στόχο, το Καρα-cartoon μετατρέπεται σε όχημα στοχασμού για την τεχνολογία και την ορθή χρήση της, για τις σχέσεις μας με τις οθόνες, αλλά και για τη δύναμη της ζωντανής επικοινωνίας.



Συμπαραγωγή | Θίασος Ηλία Καρελλά – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Για προγραμματισμένες παραστάσεις, ομαδικές κρατήσεις και λεπτομέρειες εισιτηρίων, μπορείτε να επισκεφθείτε το megaron.gr ή να επικοινωνήσετε με τα ταμεία του Μεγάρου.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά 5+ και ενήλικες.

Συντελεστές

Ηλίας Καρελλάς | σκηνοθεσία, σκηνογραφία, φωτισμοί, ιδέα, κείμενο

Burger Project | πρωτότυπη μουσική σύνθεση, διασκευές

Αντιγόνη Γύρα | κίνηση

Σοφία Ζήβα | βοηθός σκηνοθέτη

Νικόλας Τζιβελέκης, Ηλίας Καρελλάς | φιγούρες θεάτρου σκιών

Μιχάλης Ράπτης, Παναγιώτης Λαλουδάκης | κατασκευή σκηνικού

Ερμηνεύουν

Ηλίας Καρελλάς | φωνές θεάτρου σκιών

Burger Project | ζωντανή μουσική

Ερατώ Καραθανάση | Μάγισσα Πίξελ

Ίλια Γιακουμάκη | κορίτσι θεατής

Νικόλας Τζιβελέκης | σκιοπαίκτης

Παράλληλα, προγραμματίζονται εργαστήρια και δράσεις με αφορμή τις παραστάσεις.

Καρα-Cartoon

Ένα σκιομιούζικαλ για παιδιά



Το Μέγαρο των παιδιών

18 Οκτωβρίου 2025 – 13 Δεκεμβρίου 2025

Παιδική Σκηνή Β΄ – Χώρος Κόκκαλη



Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία

Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρα έναρξης | 10:30 π.μ.

Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες για τις σχολικές παραστάσεις |

210 7777 104 και 210 7777 124



Παραστάσεις για το κοινό

Σάββατο 18, 25.10 | 17:30

Σάββατο 1, 8, 15, 22, 29.11 | 17:30

Σάββατο 06, 13.12 | 17:30

«Φτου και Τρ_αίνω!» για μικρούς και μεγάλους στο θέατρο Ρουφ

Η Παιδική Σκηνή της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ, συνεχίζει και φέτος τη γοητευτική και πολύ επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Φτου και Τρ_αίνω!» της Ομάδας ΒίΔα, μια συναρπαστική και διαδραστική ιστορία για τη δύναμη των συναισθημάτων στη ζωή των παιδιών. Σε ένα φανταστικό ταξίδι με τρένο, παρέα με τον μικρό Λουκά που ψάχνει να βρει το σκυλάκι του, θα γνωρίσουμε άγνωστους και παράξενους συνεπιβάτες από τον κόσμο των συναισθημάτων: ο Θυμός, η Αηδία, ο Φόβος, η Λύπη και η Χαρά, ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από εντυπωσιακές χειροκίνητες κούκλες, σε σχεδιασμό και κατασκευή του σπουδαίου Στάθη Μαρκόπουλου. Η πρωτότυπη ιστορία, που είναι εμπνευσμένη από τη βραβευμένη ταινία «Τα μυαλά που κουβαλάς» και το υπέροχο βιβλίο «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων», βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν τα συναισθήματά τους αλλά και να κατανοήσουν την ανάγκη να συνυπάρχουν μαζί τους. Με χιούμορ, μουσική και φαντασία τα ενθαρρύνει να κάνουν φίλους, να συνεργάζονται και, το κυριότερο, να ανακαλύψουν τη δική τους πολυπόθητη Χαρά. Περίληψη: Ο μικρός Λουκάς μπαίνει αναστατωμένος στην αμαξοστοιχία και αρχίζει αμέσως τις ερωτήσεις στους μικρούς συνεπιβάτες-θεατές. Ψάχνει τη Χαρά, το αγαπημένο του σκυλάκι. Μήπως την έχει δει κανείς; Η αισιόδοξη τρενοσυνοδός του φανταστικού «Φτου και Τρ_αίνω!» αποφασίζει να τον βοηθήσει. Στη διαδρομή, συναντά τα συναισθήματά του ως γοητευτικές κούκλες, με έντονη χιουμοριστική διάδραση. Κάθε μία έχει κάτι να του πει, κάτι να του δείξει και θέλει να γίνει φίλη του. Μα πώς γίνεται να κάνεις παρέα με τη Λύπη και την Αηδία; Μπορεί άραγε ο Φόβος να τον βοηθήσει να νικήσει τα τέρατα; Θα μπορέσει να ηρεμήσει τον Θυμό; Και πού άραγε έχει κρυφτεί η Χαρά; Θα καταφέρει να τη βρει; Η διαδραστική παράσταση «Φτου και Τρ_αίνω!» της Ομάδας ΒίΔα είναι ειδικά διαμορφωμένη για το ξεχωριστό Θεατρικό Βαγόνι του μοναδικού στον κόσμο Τρένου-Θεάτρου, για παιδιά ηλικίας 4-9 ετών. Μέσα από τις εξαιρετικές ερμηνείες, τις πρωτότυπες μουσικές και τα ζωντανά τραγούδια του Μάκη Παπαγαβριήλ, τις εντυπωσιακές βιντεοπροβολές και τις προσεγμένες χορογραφίες, ελευθερώνεται η δημιουργική φαντασία των παιδιών και καλλιεργείται η κριτική τους σκέψη.

Συντελεστές: Σύλληψη/κείμενο/σκηνοθεσία: Ομάδα ΒίΔα-Βίκυ Καλπάκα & Δάφνη Καφετζή, Κίνηση: Πέπη Ζαχαροπούλου, Πρωτότυπη μουσική: Μάκης Παπαγαβριήλ, Σκηνικά/σχεδιασμός/κατασκευή κούκλας/διδασκαλία χειρισμού: Στάθης Μαρκόπουλος, Εικαστική σύνθεση έντυπου υλικού: Σμαράγδα Καφετζή, Αnimation/γραφικά: Νικολάια Γενηγεωργίου, Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας, Φωτογραφίες: Ιάκωβος Δρακούλης, Παραγωγή: Ομάδα ΒίΔα, Επικοινωνία: ArtsPR.

Παίζουν: Γιάννης Μαστρογιάννης, Γιώτα Μπιμπλή

Λίγα λόγια για την ομάδα ΒίΔα:

Η ομάδα θεάτρου ΒίΔα αποτελείται από την ηθοποιό και θεατροπαιδαγωγό Βίκυ Καλπάκα και την ηθοποιό, μουσικό και ψυχολόγο Δάφνη Καφετζή. Έχουν αξιόλογη πορεία στο θέατρο και ιδιαίτερη εμπειρία στη διδασκαλία του θεάτρου σε παιδιά. Η ομάδα ΒίΔα ιδρύθηκε με σκοπό τη διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων για παιδιά και ενήλικες με στόχο την έρευνα και αναζήτηση της καινοτομίας στο θέατρο και την τέχνη.

Παραστάσεις: Θεατρικό Βαγόνι-Παιδική Σκηνή Κάθε Κυριακή στις 11:30, από 2 Νοεμβρίου 2025 Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα) Εισιτήρια: Ολόκληρο 10€, Ομαδικό 9€.

Οι Κάλπηδες- διήγημα του Στρατή Μυριβήλη

Μετά από δύο χρονιές επιτυχημένης πορείας, με συνεχόμενα sold out και διθυραμβικές κριτικές, η θεατρική ομάδα «Πτωχαλαζόνες» παρουσιάζει για τρίτη χρονιά το κωμικό διήγημα του Στρατή Μυριβήλη «Οι Κάλπηδες», σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου και παραγωγή «Ξανθίας» ΑΜΚΕ, στο Θέατρο OLVIO.

Ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τα παλιά τα χρόνια, ζούσαν πάνω στο νησί της Λέσβου δύο ξακουσμένοι κατεργάρηδες. Ο Ψευτοθόδωρος στη Χώρα και ο Καλπομανώλης στη Συκαμιά (το χωριό του Μυριβήλη). Κόμπαζαν και οι δύο πως κανείς δεν τους παραβγαίνει στην πονηριά και την μπαμπεσιά. Δεν άντεχαν όμως να ακούνε ο ένας για τα κατορθώματα του άλλου κι έτσι ξεκίνησαν να βρουν τον ανταγωνιστή τους, να τον ξεγελάσουν και να αποδείξουν μια και καλή ποιος είναι ο πρωταθλητής στην κατεργαριά. Συναντιούνται στη μέση της διαδρομής, και χωρίς να αναγνωρίσει ο ένας τον άλλον, ξεγελούν και ξεγελιούνται αμοιβαία, σε μια ευτράπελη σκηνή. Το «ματς» έχει έρθει ισόπαλο κι ο αντίπαλος αποδεικνύεται υπολογίσιμος.

Ποιος είναι όμως ο αρχικάλπης;

Είναι ζήτημα τιμής και αξιοπρέπειας και πρέπει να λυθεί.

Στην προσπάθειά τους να το λύσουν, οι δύο κάλπηδες μπλέκουν σε περιπέτειες, συναντούν πειρατές, θησαυρούς, βρυκόλακες, δαιμόνους και «περιποιητικούς» Ανατολίτες.

Αφού κακοπάθουν αρκετά, αναγκάζονται να παραδεχτούν ο ένας την αξία του άλλου στην απατεωνιά,

και να ζήσουν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα...

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Παπακωνσταντίνου

Κινησιολογία: Μαργαρίτα Τρίκκα

Σκηνικά / Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα, Φιλάνθη Μπουγάτσου

Μουσική: Νίκος Ζουρνής

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Αγγελική Στρατάκη, Ιλεάνα Παπαγιάννη

Βοηθός Σκηνογράφος: Νατάσα Λέκκου

Φωτογραφίες: Νίκος Βαρδακαστάνης, Μελίνα Μπουκουβάλα

Γραφιστική επιμέλεια: Μαύρα Γίδια

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Παραγωγή: «Ξανθίας» ΑΜΚΕ

Ηθοποιοί: Αγγελική Μαρίνου, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης

Πληροφορίες Παράστασης

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:

Κυριακή στις 18:00 (από 16/11)

Τιμές εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: 15€

Φοιτητικό, ομαδικό (γκρουπ άνω των 10 ατόμων):12 €

Ανέργων, ΑμεΑ: 8€

Ατέλειες ΣΕΗ: Δωρεάν

Διάρκεια παράστασης 75 λεπτά

Ο Τεμπέλης Δράκος

Ο Τεμπέλης Δράκος μετρά φέτος 20 χρόνια παρουσίας. Πολύ σοβαρός λόγος για να αφήσει τη σκοτεινή του σπηλιά στα βουνά του Τροόδους και να κατέβει στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.



Ακόμα πιο σοβαρός λόγος ήταν η πρόσκληση για σύμπραξη που πήρε από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η χαρά και ο ενθουσιασμός των μουσικών της.



Οπότε ρίχνοντας μερικές φωτιές δεξιά και αριστερά, κατάφερε να μαζέψει ξανά τους περισσότερους από τους συντελεστές των πολύ επιτυχημένων παραστάσεων που ξεκίνησαν από το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας τον Δεκέμβριο του 2022 και συνεχίστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε αίθουσες υπερπλήρεις από παιδικό και ενήλικο κοινό, σκορπώντας χαρά και ενθουσιασμό, αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές.



Με πρώτο και καλύτερο τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Ρήγο, που μεταφέρει το μαγικό σύμπαν του Τεμπέλη Δράκου στη σκηνή του Ηρωδείου σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με ποιότητα και σεβασμό προς το κοινό.



Φίλοι ερμηνευτές αλλά και ο ίδιος ο συνθέτης Γιώργος Χατζηπιερής, ζωντανεύουν με μοναδικό τρόπο το Ελεφαντάκι, την Πατάτα, το Βουνό, την Αλεπού, το Σκουλουκούιν, τον Κόκορα, τον Παγωτατζή και όλους τους άλλους ήρωες του Τεμπέλη Δράκου.



Μαζί τους, παιδικά χαμόγελα και χαρούμενες φωνές από την παιδική χορωδία του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη.



Χορευτές, σκηνικά και προβολές, δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα.



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΔΡΑΚΟΣ του Γιώργου Χατζηπιερή

σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου



Ωδείο Ηρώδου Αττικού



Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20:00

Στίχοι Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής

Αρχική Ενορχήστρωση: Μάριος Τακούσιης

Ενορχηστρώσεις Συμφωνικής Ορχήστρας: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Συμμετέχει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ

Διεύθυνση ορχήστρας: Στάθης Σούλης



Μουσικοί Τεμπέλη Δράκου: Γιάννης Παπαζαχαριάκης (κιθάρα), Μάριος Τακούσιης (πιάνο), Νίκος Σαμαράς (νυκτά έγχορδα), Βαγγέλης Καρύπης (κρουστά), Αλέξης Πογρεβνόης (κλαρίνο), Κωνσταντίνα Ρούσσου (φλάουτο)



Τραγουδούν: O συνθέτης και στιχουργός Γιώργος Χατζηπιερής, φίλοι ερμηνευτές, η παιδική χορωδία του 2ου και 3ου δημοτικού σχολείου Παπάγου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη



* οι ερμηνευτές του Τεμπέλη Δράκου, που θα πλαισιώσουν την παράσταση θα ανακοινωθούν σύντομα.

Συντελεστές

Σύλληψη / Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Γιώργος Καρυώτης

Δημιουργικά: Εύρος Βοσκαρίδης

Επιμέλεια Παραγωγής: Γιώργος Χατζηπιερής

Διεύθυνση παραγωγής: Alex Elsabag

Παραγωγή: Artsy Productions