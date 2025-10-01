Λευτέρης Πανταζής: «Θέλω να γίνω ξανά πατέρας - Δε με πήραν τα χρόνια»

Πανταζής: Όσα είπε στο περιοδικό "Λοιπόν" για την επιθυμία του να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά/ βίντεο Happy Day

Την επιθυμία του να γίνει ξανά μπαμπάς και να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί εξέφρασε ο Λευτέρης Πανταζής.

«Θα κάνω παιδί, γιατί έχω την ανάγκη να ζήσω αυτό το συναίσθημα. Το συναίσθημα του να δώσω αγάπη που δεν πρόλαβα να δώσω στο παιδί μου, την Κόνι. Και τώρα η Κόνι μεγάλωσε, κάνει τη ζωή της», είπε ο τραγουδιστής σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν».

Κόνι Μεταξά - Λευτέρης Πανταζής, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Έχω ξανά την ανάγκη να δώσω όλο αυτό. Νομίζω πως θα με ανανεώσει, θα μου δώσει δύναμη, θα μου δώσει τύχη και θα με βάλει σε μια καινούρια πορεία», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως είναι έτοιμος γι' αυτό. «Δε με πήραν και τα χρόνια. Εδώ, τώρα ξεκινάω», σχολίασε.

«Έχω πολλά να δώσω και να προσφέρω σε φίλους, σε ξένους, σε συνεργάτες, σε γυναίκες, σε άντρες. Έχω προσφέρει τόση αγάπη, τόση καλοσύνη, που νομίζω χρειάζομαι κι εγώ μια ανταπόδοση. Μία “ΛΕΠΑ-ίνη” όπως το λέω εγώ, κάτι που θα έρθει στον κόσμο αυτή τη χαρά», εξήγησε.

Η πρώτη φορά που εξέφρασε ο Λευτέρης Πανταζής την επιθυμία του δημόσια να γίνει ξανά πατέρας ήταν στην εκπομπή Happy Day, τον περασμένο Μάιο. Τότε είχε αποκαλύψει πως έχει μια σχέση με μια κοπέλα περίπου 30 χρόνων, η οποία ζει στο εξωτερικό κι έρχεται καμία φορά στην Ελλάδα.

«Δε με έχουν πάρει τα χρόνια. Θέλω να κάνω κι άλλο παιδί. Όλες οι γυναίκες που είχα θέλανε παιδιά, τώρα θέλω κι εγώ και θα κάνω», είχε πει χαρακτηριστικά.

Λευτέρης Πανταζής- Κόνι Μεταξά- Ζώζα Μεταξά στη Γλυφάδα, το 2015/ NDP

Ο 70χρονος τραγουδιστής έχει αποκτήσει μια κόρη με τη Ζώζα Μεταξά, την Κόνι Μεταξά. Πριν από τρία χρόνια, είχε περιγράψει με συγκίνηση το πώς ήρθε στη ζωή η κόρη του, καλεσμένος στην εκπομπή της Αννίτας Πάνια «Ανοιχτά» στο ΟΡΕΝ.

Λευτέρης Πανταζής - Ζώζα Μεταξά, το 2015/ NDP

«Γνώρισα από τύχη μια βραδιά στο Mercedes τη Ζώζα, ήταν ένα κορίτσι σαν άγγελος… Μετά από 40 μέρες ήρθε στο καμαρίνι μου και μου είπε ότι είχε καθυστέρηση. Χάρηκα πολύ και της είπα ότι θα αναγνωρίσω το παιδί και μπορεί να γνωριστούμε καλύτερα και να αγαπηθούμε κι εμείς. Στη συνάντηση με τους γονείς της δεν πήγαν καλά τα πράγματα κι αποφασίσαμε να το ρίξουμε. Ο γιατρός της Ζώζας ήταν φίλος μου και μας έπεισε ότι έχουμε μέλλον ως ζευγάρι… κι έτσι γεννήθηκε το κοριτσάκι μου. Ευχαριστώ τη Ζώζα και το παιδάκι μας», είχε εξομολογηθεί το 2021.