Επεισοδιακή καταδίωξη στα Μέγαρα - Μηχανή συγκρούστηκε με σχολικό

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Το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επεισοδιακή καταδίωξη στα Μέγαρα με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες.
  • Η μοτοσικλέτα δεν σταμάτησε σε σήμα της Άμεσης Δράσης, προκαλώντας καταδίωξη.
  • Η σύγκρουση με σχολικό λεωφορείο συνέβη στη Λεωφόρο Σαλαμίνος, όπου επέβαιναν ανήλικα παιδιά.
  • Οι δύο αναβάτες εκτινάχθηκαν από τη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκαν.
  • Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο της σύγκρουσης.

Επεισοδιακή καταδίωξη στα Μέγαρα, με μοτοσικλέτα να συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, όλα ξεκίνησαν στα Μέγαρα, όταν μία μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες, η οποία δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, δε σταμάτησε σε σήμα της Άμεσης Δράσης. 

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Από την Εθνική Οδό έφτασε στη Λεωφόρο Σχιστού και στη συνέχεια βρέθηκε στην περιοχή του Κερατσινίου. 

Επεισοδιακή καταδίωξη στα Μέγαρα - Μηχανή συγκρούστηκε με σχολικό

Στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού συγκρούστηκε με το σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν ανήλικα παιδιά. 

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν οι δύο αναβάτες να εκτιναχθούν από τη μοτοσικλέτα, ενώ το δίκυκλο συνέχισε να κινείται για αρκετά μέτρα χωρίς αυτούς. Οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν. 

Μάλιστα, σε βίντεο φαίνονται αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να κατεβαίνουν από τις μοτοσικλέτες τους και να τρέχουν προς το σημείο όπου έπεσαν οι δύο αναβάτες. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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