Εκτεταμένη διαρροή προπανίου στo εργοστάσιο της Βιολάντα μέχρι τα χωράφια

Σοκ προκαλεί το πόρισμα του Γενικό Χημείου του Κράτους για το εργοστάσιο της Βιολάντα, μετά τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Τα ευρήματα των αναλύσεων κάνουν λόγο για εκτεταμένη διαρροή προπανίου, με το επικίνδυνο αέριο να έχει εντοπιστεί ακόμη και σε απόσταση 100 μέτρων από τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε συνολικά 24 δείγματα που ελήφθησαν από τον χώρο του εργοστασίου, τον αέρα αλλά και το έδαφος, εντοπίζονται υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, γεγονός που καταδεικνύει ότι η διαρροή δεν ήταν στιγμιαία αλλά εκτεταμένη και διαρκής. Το πόρισμα χαρακτηρίζεται «καταπέλτης», καθώς αποτυπώνει ότι το υγραέριο είχε ουσιαστικά «ποτίσει» τα πάντα.

Βιολάντα: Εκτεταμένη και διαρκής η διαρροή προπανίου

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ίχνη προπανίου εντοπίστηκαν ακόμη και σε χωράφι που βρίσκεται περίπου... 100 μέτρα μακριά από το εργοστάσιο, στοιχείο που, σύμφωνα με ειδικούς, αποδεικνύει το εύρος αλλά και τη χρονική διάρκεια της διαρροής.

Συγγενείς των θυμάτων εξαπολύουν βαριές κατηγορίες, κάνοντας λόγο για εγκληματικές ευθύνες. Ο Άγγελος Λιάκος, συγγενής θύματος, υποστηρίζει ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν για τη διαρροή, κάνοντας λόγο για «εγκληματικό δίκτυο παροχής αερίου» και πλήρη απουσία ελέγχων. Όπως τονίζει, «το εργοστάσιο ήταν τάφος» και η τραγωδία θα μπορούσε να έχει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Γιώργος Λιάτης, κάνει λόγο για «εργοδοτική εγκληματικότητα», επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι ήταν ελλιπείς και ότι οι εργαζόμενοι είχαν επανειλημμένα επισημάνει το πρόβλημα, χωρίς να εισακουστούν.

Μαρτυρίες εργαζομένων ενισχύουν το βαρύ κατηγορητήριο. Όπως αναφέρουν, η έντονη μυρωδιά ήταν γνωστή, ωστόσο αποδιδόταν σε άλλες αιτίες, όπως αποχετευτικά προβλήματα. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι υπήρχε πίεση και εκφοβισμός προς εργαζομένους που διαμαρτύρονταν, με στόχο να οδηγηθούν σε παραίτηση.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους ανοίγει τον δρόμο για την απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.

