Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για περίπου 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενους που δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, αλλά και για όσους επιθυμούν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις ήδη κατατεθειμένες δηλώσεις τους χωρίς την επιβολή προστίμων.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,55 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος.

Από τα εκκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί προκύπτει ότι το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον επιπλέον φόρο που έχει βεβαιωθεί να ξεπερνά ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ. Ο μέσος φόρος που καλούνται να καταβάλουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι ανέρχεται στα 1.866 ευρώ.

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