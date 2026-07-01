Η Μαρίνα Σάττι φέρνει το POP TOUR στο YouTube

Το POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι, η συναυλία που έγραψε ιστορία στην Πλατεία Νερού και αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα του 2025, είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube.

Όσοι δεν κατάφεραν να τη ζήσουν από κοντά αλλά και όσοι θέλουν να τη ζήσουν ξανά μπορούν πλέον να απολαύσουν μία από τις πιο εντυπωσιακές live παραγωγές των τελευταίων ετών. Με ένα εκρηκτικό show μπροστά σε σχεδόν 20.000 θεατές, η Μαρίνα Σάττι εγκαινίασε στις 25 Ιουνίου το POP TOUR, προσφέροντας ένα εκστατικό θέαμα, με χιλιάδες θεατές να πάλλονται στον ίδιο ρυθμό και να την αποθεώνουν!

Το POP TOUR Live αποτελεί ένα live-ορόσημο διεθνών προδιαγραφών, όπου μουσικοί, χορευτές, εντυπωσιακές χορογραφίες, κινηματογραφική σκηνοθεσία, πρωτότυπα visuals και υψηλής αισθητικής παραγωγή συνθέτουν μία ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία που ανεβάζει τον πήχη των ελληνικών συναυλιακών παραγωγών.

Η πολυπλατινένια hitmaker και performer, που έχει διαμορφώσει το δικό της ξεχωριστό POP μουσικό σύμπαν ακροβατώντας με τόλμη ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη, παρουσιάζει μέσα από το POP TOUR Live ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό και δυναμισμό. Η πιο σύγχρονη και urban εκδοχή της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων συναντά την pop, την trap, τη reggaeton και τα ηλεκτρονικά beats, δημιουργώντας μία μοναδική συναυλιακή εμπειρία.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Μαρίνας Σάττι, από τα «ZARI», «TUCUTUM», «LALALALA», «MIXTAPE» και «AH THALASSA», μέχρι τα «MANTISSA», «AUTOKINHTO», «BLOUZAKI», «SPIRTO KAI VENZINI», «ANATOLI» και το viral «EPANO STO TRAPEZI».

Στο πλευρό της Μαρίνας Σάττι εμφανίστηκαν ως special guests οι Saske, OGE, Νέγρος του Μοριά, Rack, Μάρκος Κούμαρης, Ermis, Tso και Nick Kodonas προσθέτοντας τη δική τους δυναμική σε μία ήδη εκρηκτική βραδιά. Οι εικόνες της συναυλίας κατέκλυσαν τα social media από τα πρώτα κιόλας λεπτά, με χιλιάδες αναρτήσεις και βίντεο να γίνονται viral, επιβεβαιώνοντας ότι το POP TOUR Live εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα live του 2025.

Παράλληλα, η δυναμική του P.O.P & POP ΤΟΟ συνεχίζει να αναγνωρίζεται, καθώς απέσπασαν δύο σημαντικές διακρίσεις στα φετινά MAD Video Music Awards κερδίζοντας το βραβείο «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ» με το τραγούδι LOLA και «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM» ο δίσκος POP ΤΟΟ ενώ τα συγκεκριμένα άλμπουμ συγκαταλέχθηκαν στα μουσικά βραβεία MAD VMA με τις περισσότερες υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη διαρκή απήχηση και επιρροή του project.

Σήμερα, το POP TOUR Live της Μαρίνας Σάττι είναι διαθέσιμο στο YouTube, προσκαλώντας το κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό να ξαναζήσει ή να ανακαλύψει για πρώτη φορά τη συναυλία που σηματοδότησε την έναρξη της μεγαλύτερης περιοδείας της μέχρι σήμερα και καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες live μουσικές παραγωγές της χρονιάς.