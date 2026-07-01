Με έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους πολίτες ολοκληρώθηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατά την αποχώρησή τους από το δικαστικό μέγαρο, η μητέρα και ο πρώηην σύντροφός της, που καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τα βασανιστήρια και τον θάνατο του παιδιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με οργισμένο πλήθος που τους αποδοκίμασε.

«Ντροπή σου!», «Τέρας», «Τον Άγγελο τον λυπήθηκες όταν έκλαιγε;», φώναζαν στη μητέρα του παιδιού.

Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στη μητέρα και τον πρώην σύντροφο

Η 27χρονη μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της κρίθηκαν ένοχοι για την κακοποίηση που οδήγησε στον θάνατό του, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει ιδιαίτερα βαριές ποινές.

Στη μητέρα επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες, ενώ στον σύντροφό της ισόβια κάθειρξη και ακόμη 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα τον ισχυρισμό της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού.

Η 27χρονη κατά την απολογία της υποστήριξε ότι δεν τον είχε χτυπήσει ποτέ και ότι δεν ήξερε πώς προέκυψαν τα σημάδια στο σώμα του. Από την πλευρά του, ο 44χρονος σύντροφός της επέρριψε ευθύνες στην ίδια, ισχυριζόμενος ότι ήταν κακοποιητική. Δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό από την έδρα. Κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι.

Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού αθωώθηκε. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, δήλωσε πως αισθάνεται ότι «δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού», ευχαριστώντας τη Δικαιοσύνη και τη δικηγόρο του.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει κοινωνικό σοκ από την πρώτη στιγμή, έκλεισε σε πρώτο βαθμό με μία από τις βαρύτερες ποινές που προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για συστηματική κακοποίηση του 3χρονου παιδιού, γεγονός που συνέβαλε στην επιβολή των επιπλέον ετών κάθειρξης πέραν της ισόβιας ποινής.

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