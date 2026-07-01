«Τέρας!»: Εξοργισμένο πλήθος αποδοκίμασε τη μητέρα του 3χρονου Άγγελου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης.
  • Η μητέρα επιβλήθηκε επιπλέον 23 χρόνια και 9 μήνες, ενώ ο σύντροφός της 24 χρόνια και 3 μήνες.
  • Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού και δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.
  • Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού αθωώθηκε και δήλωσε ότι δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού.
  • Η υπόθεση προκάλεσε κοινωνικό σοκ και θεωρείται συστηματική κακοποίηση.

Με έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένους πολίτες ολοκληρώθηκε η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης.  

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της

Κατά την αποχώρησή τους από το δικαστικό μέγαρο, η μητέρα και ο πρώηην σύντροφός της, που καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τα βασανιστήρια και τον θάνατο του παιδιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με οργισμένο πλήθος που τους αποδοκίμασε.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Λυπάται για τη μητέρα που είχε»  

«Ντροπή σου!», «Τέρας», «Τον Άγγελο τον λυπήθηκες όταν έκλαιγε;», φώναζαν στη μητέρα του παιδιού.  

3χρονος Άγγελος: «Τέρας!» - Εξοργισμένο πλήθος αποδοκίμασε τη μητέρα του

Μητέρα 3χρονου Άγγελου

Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στη μητέρα και τον πρώην σύντροφο

Η 27χρονη μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της κρίθηκαν ένοχοι για την κακοποίηση που οδήγησε στον θάνατό του, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει ιδιαίτερα βαριές ποινές. 

Στη μητέρα επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες, ενώ στον σύντροφό της ισόβια κάθειρξη και ακόμη 24 έτη και 3 μήνες. Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα τον ισχυρισμό της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού. 

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν τον χτύπησα ποτέ, η μητέρα του με απειλούσε»

Θάνατος 3χρονου Άγγελου

Η 27χρονη κατά την απολογία της υποστήριξε ότι δεν τον είχε χτυπήσει ποτέ και ότι δεν ήξερε πώς προέκυψαν τα σημάδια στο σώμα του. Από την πλευρά του, ο 44χρονος σύντροφός της επέρριψε ευθύνες στην ίδια, ισχυριζόμενος ότι ήταν κακοποιητική. Δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό από την έδρα. Κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι. 

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν έβλεπα τραύματα, λυπάμαι που δεν τον έσωσα»

Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού αθωώθηκε. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, δήλωσε πως αισθάνεται ότι «δικαιώθηκε πάνω απ' όλα η ψυχή του παιδιού», ευχαριστώντας τη Δικαιοσύνη και τη δικηγόρο του.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει κοινωνικό σοκ από την πρώτη στιγμή, έκλεισε σε πρώτο βαθμό με μία από τις βαρύτερες ποινές που προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για συστηματική κακοποίηση του 3χρονου παιδιού, γεγονός που συνέβαλε στην επιβολή των επιπλέον ετών κάθειρξης πέραν της ισόβιας ποινής. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα 

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