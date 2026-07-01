Το coral red συνδυάζει την ένταση του κόκκινου με τη φρεσκάδα του κοραλί και αποτελεί μία από τις πιο θηλυκές και κομψές επιλογές κάθε καλοκαίρι.

Είναι αρκετά εντυπωσιακό ώστε να τραβάει τα βλέμματα, αλλά και αρκετά ισορροπημένο ώστε να δείχνει chic σε κάθε περίσταση, από μια βόλτα στην παραλία μέχρι ένα βραδινό cocktail look.

Η γοητεία του βρίσκεται στην ευελιξία του: μπορεί να δείξει πιο φωτεινό και παιχνιδιάρικο σε κοντά νύχια ή πιο elegant σε πιο μακριά νύχια με αμυγδαλωτό και τετράγωνο σχήμα. Παράλληλα, ταιριάζει υπέροχα σε όλες τις επιδερμίδες, αναδεικνύοντας τέλεια τις πιο μαυρισμένες, αλλά και χαρίζοντας λάμψη σε πιο ανοιχτούς τόνους.

Κοντό

Αμυγδαλωτό

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