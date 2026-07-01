Summer nails: 3+1 υπέροχες ιδέες για το καλοκαιρινό μανικούρ σου

Το καλοκαίρι είναι η εποχή όπου μπορείς να πειραματιστείς με τα χρώματα

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Εξαιρετικές διέες για το φετινό καλοκαίρι

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Το coral red συνδυάζει την ένταση του κόκκινου με τη φρεσκάδα του κοραλί και αποτελεί μία από τις πιο θηλυκές και κομψές επιλογές κάθε καλοκαίρι.

Είσαι καλεσμένη σε γάμο και δεν ξέρεις τι μανικιούρ να επιλέξεις;

Είναι αρκετά εντυπωσιακό ώστε να τραβάει τα βλέμματα, αλλά και αρκετά ισορροπημένο ώστε να δείχνει chic σε κάθε περίσταση, από μια βόλτα στην παραλία μέχρι ένα βραδινό cocktail look.

coral nails

Η γοητεία του βρίσκεται στην ευελιξία του: μπορεί να δείξει πιο φωτεινό και παιχνιδιάρικο σε κοντά νύχια ή πιο elegant σε πιο μακριά νύχια με αμυγδαλωτό και τετράγωνο σχήμα. Παράλληλα, ταιριάζει υπέροχα σε όλες τις επιδερμίδες, αναδεικνύοντας τέλεια τις πιο μαυρισμένες, αλλά και χαρίζοντας λάμψη σε πιο ανοιχτούς τόνους.

Κοντό

Αμυγδαλωτό

Δες όλες τις εξαιρετικές ιδέες για το μανικούρ σου, στο άρθρο του Mylife.com.cy

 

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