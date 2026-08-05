Σειρά τεχνικών ελλείψεων, κατασκευαστικών αστοχιών και κακοτεχνιών στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης αιολικού πάρκου στη Βοιωτία καταγράφει η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ξεκίνησε στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι» και επεκτάθηκε στην δυτική Αττική, εξετάζοντας ως πιθανό σενάριο την πρόκληση βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι πραγματογνώμονες συνδέουν τα ευρήματα με το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου.

Κακοτεχνίες στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης αιολικού πάρκου στη Βοιωτία διαπίστωσε η ΔΑΕΕ στην αυτοψία της στο σημείο από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά - Eurokinissi

Φωτιά Αττικοβοιωτία: Τι κατέγραψε η αυτοψία της ΔΑΕΕ

Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε στην περιοχή περίπου οκτώμισι ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και πραγματοποίησε λεπτομερή αυτοψία στο σημείο έναρξης.

Σύμφωνα με την έκθεση, «δεν εντοπίστηκαν υπολείμματα εμπρηστικών μηχανισμών, ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, ενδείξεις θερμών εργασιών, υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτανάφλεξη, υπολείμματα καπνίσματος ή σημάδια που να παραπέμπουν σε πιθανό τουφεκισμό του ιδιωτικού εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης».

Εκτιμάται ότι έγινε κάποιο βραχυκύκλωμα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου που προκάλεσε τη φωτιά - Eurokinissi

Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ακόμη ότι το ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται από υπόγειο σε εναέρια γραμμή, η οποία στηρίζεται σε ξύλινους στύλους και οδηγεί στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου.

Η έκθεση συνοδεύεται από εκτενές φωτογραφικό υλικό, καθώς και από ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου έναρξης της φωτιάς. Περιλαμβάνεται επίσης φωτογραφία ιδιώτη πεζοπόρου, στην οποία αποτυπώνεται η περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, ακριβώς κάτω από το δίκτυο ηλεκτροδότησης που καταλήγει στις ανεμογεννήτριες.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκε πεσμένος ένας ξύλινος στύλος της γραμμής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μέσα στην καμένη έκταση βρέθηκαν και οι αγωγοί του δικτύου.

Στο ίδιο σημείο είχε ξεσπάσει φωτιά από ταλάντωση των καλωδίων της ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου και στις 27 Ιουνίου - Eurokinissi

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι ερευνητές στις παραμορφώσεις που εντοπίστηκαν στους μεταλλικούς κλώνους των αγωγών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, «τα συγκεκριμένα ευρήματα δε φαίνεται να αποδίδονται στη φωτιά, αλλά θεωρείται ότι προϋπήρχαν της εκδήλωσής της».

Η συγκεκριμένη διαπίστωση εξετάζεται από τους πραγματογνώμονες ως κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς ενδέχεται να υποδηλώνει προϋπάρχον τεχνικό πρόβλημα στο δίκτυο.

Φωτιά Αττικοβοιωτία: Το πόρισμα του πραγματογνώμονα ηλεκτρολόγου

Σύμφωνα με το πόρισμα του διορισμένου πραγματογνώμονα ηλεκτρολόγου - μηχανικού, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της φωτιάς στην Αττικοβοιωτία - Eurokinissi

Κατά την εκτίμησή του, η ταλάντωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα είτε να έρθουν οι αγωγοί σε επαφή προκαλώντας βραχυκύκλωμα είτε να πλησιάσουν σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, δημιουργώντας ηλεκτρικό τόξο εξαιτίας κατασκευαστικών αδυναμιών.

Ο ίδιος επισημαίνει ακόμη ότι οι κατασκευαστικές ελλείψεις που είχαν οδηγήσει στην πυρκαγιά της 27ης Ιουνίου δεν αποκαταστάθηκαν πλήρως, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί νέα φωτιά λίγους στύλους παραπέρα, στην ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης.

Φωτιά Αττικοβοιωτία: Η φωτιά του Ιουνίου στο ίδιο δίκτυο

Η έκθεση αναδεικνύει και ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε πρόβλημα στη συγκεκριμένη γραμμή ηλεκτροδότησης.

Χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, σπίτια και περιουσίες έγιναν στάχτη - Eurokinissi

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2026 είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τότε έρευνας, το περιστατικό αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από επαφή δύο ηλεκτροφόρων αγωγών, με αποτέλεσμα την εκτόξευση σπινθήρων πάνω σε ξερή βλάστηση και την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Εξετάζεται αν υπήρχε επαναλαμβανόμενο τεχνικό πρόβλημα στη συγκεκριμένη γραμμή διανομής - Eurokinissi

Το γεγονός αυτό εξετάζεται πλέον σε συνδυασμό με τα νέα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε επαναλαμβανόμενο τεχνικό πρόβλημα στη συγκεκριμένη γραμμή διανομής.

Φωτιά Αττικοβοιωτία: Η κατάθεση μηχανολόγου - μηχανικού

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, και ένορκη κατάθεση μηχανολόγου - μηχανικού, η οποία δόθηκε την 1η Αυγούστου 2026.

Ο μηχανικός κατέθεσε ότι στις 20 Ιουνίου είχε πραγματοποιηθεί θερμογράφηση των μηχανισμών που συνδέουν το υπόγειο με το εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Μηχανολόγος μηχανικός κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια θερμογράφησης του δικτύου είχε εντοπίσει δύο σημεία με αυξημένες θερμοκρασίες - Eurokinissi

Κατά τον έλεγχο είχαν εντοπιστεί δύο σημεία με αυξημένες θερμοκρασίες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ το ένα από αυτά βρισκόταν στο τέλος του εναέριου τμήματος της γραμμής, από όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ευρήματα της έκθεσης αυτοψίας αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να εξακριβωθούν οριστικά τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς.