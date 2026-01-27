Ρουμανία: Αγωνία και οδύνη για τους συγγενείς φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Όλη η Ελλάδα θρηνεί τον χαμό των επτά νέων ανθρώπων, φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Οι συγγενείς τους προσπαθούν να μάθουν πληροφορίες για το αν επέζησαν από το φρικτό τροχαίο στην εθνική οδό της Ρουμανίας. Τα θύματα ήταν νεαρά παιδιά, ενώ οι περισσότεροι εργάζονταν και ανυπομονούσαν να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Μάλιστα, μία ημέρα πριν από το ταξίδι είχαν μαζευτεί σε ένα μαγαζί για να προετοιμάσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της εκδρομής που μετατράπηκε σε τραγωδία.

Οι συγγενείς βλέπουν τις σοκαριστικές εικόνες από τη Ρουμανία και προσπαθούν να εντοπίσουν έστω και ένα σημάδι για να καταλάβουν αν οι άνθρωποί τους, που επέβαιναν στο μοιραίο βαν, βρίσκονται ανάμεσα στους επιζώντες.

Επτά νεκροί με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη Θεσσαλονίκη είναι ο τραγικός απολογισμός. Ανάμεσά τους και ο οδηγός του βαν, με τα αρχικά Β.Μ. Όπως λέει φίλος του, τα τελευταία χρόνια απέφευγε να κάνει συχνά εκδρομές, καθώς είχε γίνει πατέρας.

«Μένει δίπλα από εκεί που έχω το κτήμα. Έκανε και παιδάκι. Περνούσα να τον χαιρετήσω. Είχα να τον δω λίγο καιρό και ήρθε η γυναίκα μου με τα κλάματα και μου είπε ότι σκοτώθηκε. Μετά μάθαμε ότι ήταν το βανάκι. Με τον ΠΑΟΚ ήταν κολλημένοι σαν οπαδοί» δήλωσε στο Star.

Νεκρός εργαζόμενος σε μεζεδοπωλείο της Θεσσαλονίκης

Ένας νεαρός 30 ετών από τη Θεσσαλονίκη, με τα αρχικά Χ.Ζ., βρήκε τραγικό θάνατο τη στιγμή της σύγκρουσης. Εργαζόταν σε μεζεδοπωλείο, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε συχνά αναρτήσεις για την αγαπημένη του ομάδα. Πριν από λίγο καιρό είχε ταξιδέψει ξανά για τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Πιθανότατα είχε ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο.

Τι δήλωσε για την τραγωδία Έλληνας Γιατρός στην Τιμισοάρα

Κάποια από τα θύματα σκοτώθηκαν ακαριαία. Οι διασώστες προσπάθησαν να μεταφέρουν τους επιζώντες στο κοντινότερο νοσοκομείο, όμως δεν τα κατάφεραν όλοι. Έλληνας γιατρός που ζει στην Τιμισοάρα μίλησε στο STAR και την Άννα Σανοζίδου για τις δραματικές στιγμές στον τόπο του δυστυχήματος.

Τι δήλωσε ο Έλληνας γιατρός στη Ρουμανία Μιχάλης Άλμπου

«Είναι έξι νεκροί εκεί που έγινε το ατύχημα, ο οδηγός και άλλα πέντε παιδιά. Ένα ακόμη παιδί πέθανε στο νοσοκομείο του Λούγκος. Η πόλη αυτή είναι κοντά στο σημείο, περίπου δέκα χιλιόμετρα» δήλωσε ο Μιχάλης Άλμπου.

Οι τρεις επιζώντες έχουν καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Είναι εργαζόμενα παιδιά, όπως λένε άνθρωποι που τους γνώριζαν. Έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

«Από την Αλεξάνδρεια είναι τα παιδιά, τα γνωρίζω. Εργαζόμενα παιδιά, σωστά παιδιά. Έχουν εδώ τον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, παρακολουθούν κάθε αγώνα» τονίζει επαγγελματίας της περιοχής.

Το τραπέζι πριν την τραγωδία

Η παρέα, χθες το μεσημέρι πριν από το ταξίδι, είχε μαζευτεί σε ψητοπωλείο της Αλεξάνδρειας για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της εκδρομής. Το κλίμα ήταν ευχάριστο, όπως λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ανυπομονούσαν να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα συνέβαινε.

Τραπέζι πριν την τραγωδία στη Ρουμανία

«Ήταν χαρούμενοι που θα πάνε ένα ακόμη ταξίδι με την αγαπημένη τους ομάδα. Δυστυχώς, η κατάληξη ήταν τραγική» δηλώνει ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου Αθανάσιος Λαγογιάννης.

«Όταν κάνουν εκδρομές, μαζεύονται και λένε το πρόγραμμά τους. Σήμερα θα έφευγαν κι άλλα παιδιά» επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Αλεξάνδρειας Ημαθίας Δημήτρης Σαμαράς.

Ο δρόμος - καρμανιόλα, στον οποίο έγινε το δυστύχημα, είναι από τους πιο επικίνδυνους στα Βαλκάνια, όπως αναφέρει με σπασμένη φωνή ο επαγγελματίας οδηγός Αντώνης Αλμπανίδης, που βρίσκεται καθ’ οδόν για την Ελλάδα από το ίδιο σημείο.

«Το μέρος είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο δρόμος είναι πολύ στενός και περνούν πολλά φορτηγά που συνδέουν όλη την Ευρώπη. Από τότε που άνοιξαν τα σύνορα, η κίνηση αυξήθηκε. Αύριο το πρωί θα είμαι εκεί, θα σταματήσω στο σημείο» δήλωσε στο Metrosport o οδηγός νταλίκας Αντώνης Αλμπανίδης

