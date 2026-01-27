Ρουμανία: Αγωνία και οδύνη για τους συγγενείς φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Τι δήλωσε στο Star Έλληνας γιατρός που ζει στην Τιμισοάρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 22:50 ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
27.01.26 , 22:45 MasterChef: Η δοκιμασία που θα κρίνει τα 6 εισιτήρια για το σπίτι
27.01.26 , 22:43 Νεαροί είχαν «σαρώσει» καταστήματα στην Αθήνα - Καρέ καρέ οι κινήσεις τους
27.01.26 , 22:35 Φωτιά Βιολάντα: «Σκοτείνιασαν τα πάντα, σερνόμουν για να βγω έξω»
27.01.26 , 22:29 MasterChef - Φίλιπ vs Ανδρέας: Η καλύτερη κρέπα πήρε την ποδιά
27.01.26 , 22:28 MasterChef: Γιώργος Π. vs Μενεξιά – Ποιος πήρε τη λευκή ποδιά;
27.01.26 , 22:24 Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
27.01.26 , 22:22 MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά
27.01.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
27.01.26 , 22:14 MasterChef: Τάσος VS Γιάννης: Ποιος είχε την τέλεια προ
27.01.26 , 22:09 MasterChef: Φωτεινούλα VS Χρήστος: Ποιος σέρβιρε ωμό φαγητό;
27.01.26 , 22:06 MasterChef: Η Ιωάννα κέρδισε με τα ζυμαρικά της τη λευκή ποδιά
27.01.26 , 22:03 Ρουμανία: Πενθούν Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Νεάπολη Θεσσαλονίκης
27.01.26 , 22:03 MasterChef: Ο Γιώργος είναι ο δεύτερος παίκτης που μπαίνει στο σπίτι
27.01.26 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 27/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ρουμανία: Αγωνία και οδύνη για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όλη η Ελλάδα θρηνεί τον χαμό των επτά νέων ανθρώπων, φιλάθλων του ΠΑΟΚΟι συγγενείς τους προσπαθούν να μάθουν πληροφορίες για το αν επέζησαν από το φρικτό τροχαίο στην εθνική οδό της Ρουμανίας. Τα θύματα ήταν νεαρά παιδιά, ενώ οι περισσότεροι εργάζονταν και ανυπομονούσαν να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Μάλιστα, μία ημέρα πριν από το ταξίδι είχαν μαζευτεί σε ένα μαγαζί για να προετοιμάσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της εκδρομής που μετατράπηκε σε τραγωδία.

Ιβάν Σαββίδης για δυστύχημα στη Ρουμανία: Ανείπωτη η τραγωδία

Οι συγγενείς βλέπουν τις σοκαριστικές εικόνες από τη Ρουμανία και προσπαθούν να εντοπίσουν έστω και ένα σημάδι για να καταλάβουν αν οι άνθρωποί τους, που επέβαιναν στο μοιραίο βαν, βρίσκονται ανάμεσα στους επιζώντες.

Επτά νεκροί με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη Θεσσαλονίκη είναι ο τραγικός απολογισμός. Ανάμεσά τους και ο οδηγός του βαν, με τα αρχικά Β.Μ. Όπως λέει φίλος του, τα τελευταία χρόνια απέφευγε να κάνει συχνά εκδρομές, καθώς είχε γίνει πατέρας.

Μητσοτάκης: Συγκλονισμένος από το δυστύχημα με φιλάθλους του ΠΑΟΚ

«Μένει δίπλα από εκεί που έχω το κτήμα. Έκανε και παιδάκι. Περνούσα να τον χαιρετήσω. Είχα να τον δω λίγο καιρό και ήρθε η γυναίκα μου με τα κλάματα και μου είπε ότι σκοτώθηκε. Μετά μάθαμε ότι ήταν το βανάκι. Με τον ΠΑΟΚ ήταν κολλημένοι σαν οπαδοί» δήλωσε στο Star.

Νεκρός εργαζόμενος σε μεζεδοπωλείο της Θεσσαλονίκης  

Ένας νεαρός 30 ετών από τη Θεσσαλονίκη, με τα αρχικά Χ.Ζ., βρήκε τραγικό θάνατο τη στιγμή της σύγκρουσης. Εργαζόταν σε μεζεδοπωλείο, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε συχνά αναρτήσεις για την αγαπημένη του ομάδα. Πριν από λίγο καιρό είχε ταξιδέψει ξανά για τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία. Πιθανότατα είχε ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο.

Τι δήλωσε για την τραγωδία Έλληνας Γιατρός στην Τιμισοάρα

Κάποια από τα θύματα σκοτώθηκαν ακαριαία. Οι διασώστες προσπάθησαν να μεταφέρουν τους επιζώντες στο κοντινότερο νοσοκομείο, όμως δεν τα κατάφεραν όλοι. Έλληνας γιατρός που ζει στην Τιμισοάρα μίλησε στο STAR και την Άννα Σανοζίδου για τις δραματικές στιγμές στον τόπο του δυστυχήματος.

Τι δήλωσε ο Έλληνας γιατρός στη Ρουμανία Μιχάλης Άλμπου

Τι δήλωσε ο Έλληνας γιατρός στη Ρουμανία Μιχάλης Άλμπου 

«Είναι έξι νεκροί εκεί που έγινε το ατύχημα, ο οδηγός και άλλα πέντε παιδιά. Ένα ακόμη παιδί πέθανε στο νοσοκομείο του Λούγκος. Η πόλη αυτή είναι κοντά στο σημείο, περίπου δέκα χιλιόμετρα» δήλωσε ο Μιχάλης Άλμπου. 

Οι τρεις επιζώντες έχουν καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Είναι εργαζόμενα παιδιά, όπως λένε άνθρωποι που τους γνώριζαν. Έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

«Από την Αλεξάνδρεια είναι τα παιδιά, τα γνωρίζω. Εργαζόμενα παιδιά, σωστά παιδιά. Έχουν εδώ τον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, παρακολουθούν κάθε αγώνα» τονίζει επαγγελματίας της περιοχής. 

Το τραπέζι πριν την τραγωδία 

Η παρέα, χθες το μεσημέρι πριν από το ταξίδι, είχε μαζευτεί σε ψητοπωλείο της Αλεξάνδρειας για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της εκδρομής. Το κλίμα ήταν ευχάριστο, όπως λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ανυπομονούσαν να ακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα συνέβαινε.Τραπέζι πριν την τραγωδία στη Ρουμανία

Τραπέζι πριν την τραγωδία στη Ρουμανία 

«Ήταν χαρούμενοι που θα πάνε ένα ακόμη ταξίδι με την αγαπημένη τους ομάδα. Δυστυχώς, η κατάληξη ήταν τραγική» δηλώνει ο ιδιοκτήτης ψητοπωλείου Αθανάσιος Λαγογιάννης.  

«Όταν κάνουν εκδρομές, μαζεύονται και λένε το πρόγραμμά τους. Σήμερα θα έφευγαν κι άλλα παιδιά» επισήμανε ο  δημοτικός σύμβουλος Αλεξάνδρειας Ημαθίας Δημήτρης Σαμαράς. 

ΠΑΟΚ: Θρηνεί ξανά δυστύχημα με φιλάθλους του 17 χρόνια μετά τα Τέμπη

Ο δρόμος - καρμανιόλα, στον οποίο έγινε το δυστύχημα, είναι από τους πιο επικίνδυνους στα Βαλκάνια, όπως αναφέρει με σπασμένη φωνή ο επαγγελματίας οδηγός Αντώνης Αλμπανίδης, που βρίσκεται καθ’ οδόν για την Ελλάδα από το ίδιο σημείο.

«Το μέρος είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο δρόμος είναι πολύ στενός και περνούν πολλά φορτηγά που συνδέουν όλη την Ευρώπη. Από τότε που άνοιξαν τα σύνορα, η κίνηση αυξήθηκε. Αύριο το πρωί θα είμαι εκεί, θα σταματήσω στο σημείο» δήλωσε στο Metrosport o οδηγός νταλίκας Αντώνης Αλμπανίδης
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΠΑΟΚ
 |
ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΠΑΟΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top