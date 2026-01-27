ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία

Τραγωδία δίχως τέλος - Τον «πρόδωσε» η καρδιά του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 22:50 ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
27.01.26 , 22:45 MasterChef: Η δοκιμασία που θα κρίνει τα 6 εισιτήρια για το σπίτι
27.01.26 , 22:43 Νεαροί είχαν «σαρώσει» καταστήματα στην Αθήνα - Καρέ καρέ οι κινήσεις τους
27.01.26 , 22:35 Φωτιά Βιολάντα: «Σκοτείνιασαν τα πάντα, σερνόμουν για να βγω έξω»
27.01.26 , 22:29 MasterChef - Φίλιπ vs Ανδρέας: Η καλύτερη κρέπα πήρε την ποδιά
27.01.26 , 22:28 MasterChef: Γιώργος Π. vs Μενεξιά – Ποιος πήρε τη λευκή ποδιά;
27.01.26 , 22:24 Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
27.01.26 , 22:22 MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά
27.01.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
27.01.26 , 22:14 MasterChef: Τάσος VS Γιάννης: Ποιος είχε την τέλεια προ
27.01.26 , 22:09 MasterChef: Φωτεινούλα VS Χρήστος: Ποιος σέρβιρε ωμό φαγητό;
27.01.26 , 22:06 MasterChef: Η Ιωάννα κέρδισε με τα ζυμαρικά της τη λευκή ποδιά
27.01.26 , 22:03 Ρουμανία: Πενθούν Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Νεάπολη Θεσσαλονίκης
27.01.26 , 22:03 MasterChef: Ο Γιώργος είναι ο δεύτερος παίκτης που μπαίνει στο σπίτι
27.01.26 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 27/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία ακόμη τραγική εξέλιξη ήρθε να βαραίνει ακόμα περισσότερο το πένθος που έχει κατακλύσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του στη Ρουμανία. Η είδηση για τον όγδοο νεκρό έρχεται λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση ότι επτά φίλαθλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό συμβάν καθ’ οδόν για τη Γαλλία, όπου επρόκειτο να βρεθούν για τον αγώνα Europa League κόντρα στη Λυών.

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ σύνδεσμοι φιλάθλων άλλων ομάδων και ΠΑΕ

Ο 54χρονος άνδρας, γνωστός στις τάξεις των οπαδών και κάτοικος Λάρισας, δεν άντεξε στο άκουσμα των τραγικών νέων. Είχε προγραμματισμένη επέμβαση στην καρδιά, αλλά μόλις πληροφορήθηκε ότι ένας πολύ στενός του φίλος ήταν ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας, κατέρρευσε ξαφνικά από καρδιακό επεισόδιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των δικών του ανθρώπων να τον επαναφέρουν, η καρδιά του τον πρόδωσε και κατέληξε, προσθέτοντας ένα ακόμα δραματικό όνομα στη μαύρη λίστα της ημέρας.

Το δυστύχημα, όπως έγινε γνωστό, συνέβη σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Τιμισοάρα. Το μοιραίο βαν που ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη για τη Γαλλία συγκρούστηκε μετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά οπαδοί και άλλοι τρεις να τραυματιστούν.

Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη εντός και εκτός Ελλάδας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και πλήθος οπαδών και συλλόγων, εξέφρασαν την οδύνη τους, ενώ συλλυπητήριες δηλώσεις κατέθεσαν τόσο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσο και άλλες ομάδες.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΟΚ
 |
ΟΠΑΔΟΙ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 |
ΛΑΡΙΣΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top