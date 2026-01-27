ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία

Μία ακόμη τραγική εξέλιξη ήρθε να βαραίνει ακόμα περισσότερο το πένθος που έχει κατακλύσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του στη Ρουμανία. Η είδηση για τον όγδοο νεκρό έρχεται λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση ότι επτά φίλαθλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό συμβάν καθ’ οδόν για τη Γαλλία, όπου επρόκειτο να βρεθούν για τον αγώνα Europa League κόντρα στη Λυών.

Ο 54χρονος άνδρας, γνωστός στις τάξεις των οπαδών και κάτοικος Λάρισας, δεν άντεξε στο άκουσμα των τραγικών νέων. Είχε προγραμματισμένη επέμβαση στην καρδιά, αλλά μόλις πληροφορήθηκε ότι ένας πολύ στενός του φίλος ήταν ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας, κατέρρευσε ξαφνικά από καρδιακό επεισόδιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των δικών του ανθρώπων να τον επαναφέρουν, η καρδιά του τον πρόδωσε και κατέληξε, προσθέτοντας ένα ακόμα δραματικό όνομα στη μαύρη λίστα της ημέρας.

Το δυστύχημα, όπως έγινε γνωστό, συνέβη σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Τιμισοάρα. Το μοιραίο βαν που ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη για τη Γαλλία συγκρούστηκε μετωπικά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά οπαδοί και άλλοι τρεις να τραυματιστούν.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη εντός και εκτός Ελλάδας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και πλήθος οπαδών και συλλόγων, εξέφρασαν την οδύνη τους, ενώ συλλυπητήριες δηλώσεις κατέθεσαν τόσο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσο και άλλες ομάδες.