Στο πλευρό του ΠΑΟΚ σύνδεσμοι φιλάθλων άλλων ομάδων και ΠΑΕ

Συγκλονισμένη είναι η αθλητική κοινότητα από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που στέρησε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Ο πόνος είναι ανείπωτος και τα λόγια περισσεύουν. Ομάδες και σύνδεσμοι οπαδών βάζουν στην άκρη τις αντιπαλότητες και ενώνονται μέσα στην τραγωδία.

Οι σημαίες στην Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες.

Με ένα αναμμένο κερί αποχαιρετά τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ ο θρυλικός Αντρέ Βιεϊρίνια.

Το μήνυμα των φιλάθλων: «Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε»

Συγκλονισμένη από την τραγωδία είναι η οπαδική κοινότητα.

«Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε ανέφερε η θύρα οπαδών Super 3 του Άρη.

Η Θύρα 7 του Ολυμπιακού διαμήνυσε: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».

Συλλυπητήρια της Θύρας 7 για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

«Καλό ταξίδι, αετοί» κι από τη Θύρα 13 των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

Θύρα 13: Καλό ταξίδι αετοί

Στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ βρίσκονται και οι ΠΑΕ άλλων ομάδων:

ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός».

ΠΑΕ Άρης: «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων για την ανείπωτη τραγωδία».

Μανώλης Μητσιάς: «Είναι δύσκολη στιγμή – είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί»

Ο γνωστός τραγουδιστής Μανώλης Μητσιάς, φίλαθλος του ΠΑΟΚ και άνθρωπος που έχει ταξιδέψει για να δει την αγαπημένη του ομάδα, αναφέρθηκε στο τραγικό γεγονός με τρεμάμενη φωνή.

Συγκινημένος ο Μανώλης Μητσιάς για το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Οι οπαδοί της ρουμανικής ομάδας συγκεντρώνουν χρήματα

Οι οπαδοί της Τιμισοάρα, της ομάδας που εδρεύει στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, συγκεντρώνουν χρήματα για τα θύματα και τους τραυματίες και καλούν τον κόσμο σε αιμοδοσία.



Κανονικά ο αγώνας με τη Λιόν

Η διεξαγωγή του αγώνα με τη Λιόν περνά σε δεύτερη μοίρα. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε την αναβολή, ωστόσο η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά, καθώς –σύμφωνα με την UEFA– δεν υπάρχει δυνατότητα αναβολής.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ για την τραγική απώλεια οπαδών του. Θα αποδοθεί φόρος τιμής πριν από την έναρξη του αγώνα» αναφέρει σε ανάρτησή της η Ολιμπίκ Λιόν.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επιστρέφουν στην Ελλάδα

Το τραγικό νέο πρόλαβε τον κύριο όγκο των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλοι ακολουθούν τον δρόμο της επιστροφής προς την Ελλάδα, ενώ αρκετοί θα μεταβούν στην Τιμισοάρα για να βοηθήσουν όπου μπορούν και να σταθούν δίπλα στους τ

