Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τριήμερο πένθος στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Αλεξάνδρεια της Ημαθίας, απ’ όπου κατάγονταν τα περισσότερα θύματα του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Από νωρίς το πρωί, το κλίμα στην πόλη είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς επιβεβαιώθηκε και επίσημα ο χειρότερος φόβος των κατοίκων: τρία νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ ακόμη τρία τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Η ταυτοποίηση των σορών έφερε οριστικά το πένθος στην τοπική κοινωνία, με φίλους, συγγενείς και απλούς κατοίκους να αδυνατούν να πιστέψουν την απώλεια. Πρόκειται για έναν μικρό δήμο, όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, οι οικογένειες είναι δεμένες και η νεολαία αποτελεί ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας. Όπως λένε οι κάτοικοι, «δεν χάνονται εδώ οι άνθρωποι», όλοι γνωρίζουν την οικογένεια του άλλου, γεγονός που κάνει τον πόνο ακόμη πιο έντονο.

Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Σε τριήμερο πένθος ο δήμος - Μεσίστιες οι σημαίες

Οι μαρτυρίες όσων μίλησαν στην κάμερα ήταν συγκλονιστικές. Με βουρκωμένα μάτια, επαναλάμβαναν το ίδιο ερώτημα: πώς είναι δυνατόν να χάνεται τόσο άδικα η νιότη; Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αλεξάνδρειας, μετά από έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, αποφάσισε να κηρύξει τον δήμο σε τριήμερο πένθος. Όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις αναστέλλονται έως και την Παρασκευή, ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στα δημοτικά σχολεία και σε όλα τα δημοτικά κτίρια. Αντίστοιχη απόφαση για τριήμερο πένθος έλαβε και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη Ρουμανία βρίσκονται ήδη οι γονείς τόσο των θυμάτων όσο και των τραυματιών, προκειμένου να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους και να διεκπεραιώσουν τις δύσκολες διαδικασίες. Ενδεικτική της ψυχολογικής κατάστασης είναι η μαρτυρία παππούδων τραυματισμένου νεαρού, οι οποίοι δήλωσαν πως, παρότι το παιδί τους είναι εκτός κινδύνου, η σκέψη τους βρίσκεται σε όλα τα παιδιά που επέβαιναν στο μοιραίο βαν, σε εκείνα που πάλεψαν να ζήσουν και σε εκείνα που χάθηκαν.

Μέσα στη βαθιά αυτή θλίψη, οι οικογένειες των θυμάτων καλούνται τώρα να φέρουν εις πέρας το πιο σκληρό καθήκον: την επιστροφή των σορών και την προετοιμασία των κηδειών.