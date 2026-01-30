OMODA & JAECOO: Η υβριδική τεχνολογία SHS οδηγεί την ανάπτυξη της μάρκας

Η OMODA & JAECOO έχει παρουσία σε 64 αγορές παγκοσμίως, με περισσότερες από 800.000 πωλήσεις, καταγράφοντας ταχεία ανάπτυξη και αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα. Η OMODA & JAECOO καταγράφει εντυπωσιακή πορεία και στην Ευρώπη, με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τις 200.000 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μάρκας στις πιο απαιτητικές παραδοσιακές αγορές. Σήμερα, με τη νέα ενεργειακή τεχνολογία στον πυρήνα της στρατηγικής της, τα μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας αντιστοιχούν πλέον σε πάνω από το 50% των παγκόσμιων πωλήσεων.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην πορεία του Jaecoo 7 SHS-P, το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει στην κατηγορία των C-SUV, κατακτώντας την 6η θέση με μερίδιο αγοράς 5,39% στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα συγκαταλέγεται στη δεκάδα των πιο δημοφιλών Plug-in Hybrid μοντέλων στην ελληνική αγορά, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στο σύνολο της κατηγορίας.



Η OMODA & JAECOO αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα automotive brands διεθνώς, με ξεκάθαρη στρατηγική εστίαση στη νέα ενεργειακή τεχνολογία και ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό.Συγκεκριμένα, η τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, λαμβάνοντας τον τίτλο “Best PHEV Technology of the Year 2025” από το ισπανικό Autobild, ενώ η OMODA & JAECOO αναδείχθηκε “Brand of the Year” από το βρετανικό Carwow. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της στρατηγικής, η μάρκα έχει επενδύσει σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη καθώς και σε μονάδα παραγωγής στη Βαρκελώνη, ενισχύοντας την τοπική της παρουσία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Στην ελληνική αγορά, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα, με παρουσία σε 19 χώρες και περισσότερες από 600.000 πωλήσεις οχημάτων ετησίως. Η εμπορική δραστηριότητα της OMODA & JAECOO υποστηρίζεται από πανελλαδικό δίκτυο 9 εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα του aftersales, όπου η OMODA & JAECOO διαθέτει οργανωμένο δίκτυο 10 σημείων, άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών με επάρκεια 100% και υψηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, στοιχεία που αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.