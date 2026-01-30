OMODA & JAECOO: Η υβριδική τεχνολογία SHS οδηγεί την ανάπτυξη της μάρκας

Οι κινήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 14:47 Έκρηξη Βιολάντα: Χωρίς άδεια δόμησης οι δεξαμενές– Έγγραφα ντοκουμέντα
30.01.26 , 14:39 Τροχαίο ΠΑΟΚ: «O 20χρονος τραυματίας δεν έχει ανάμνηση του γεγονότος»
30.01.26 , 14:19 Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
30.01.26 , 14:05 Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
30.01.26 , 13:31 Εριέττα Κούρκουλου: Συγκινεί για τα 19 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της
30.01.26 , 13:25 OMODA & JAECOO: Η υβριδική τεχνολογία SHS οδηγεί την ανάπτυξη της μάρκας
30.01.26 , 13:22 Έκρηξη Βιολάντα: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της Έλενας
30.01.26 , 13:17 Τρύφωνας Σαμαράς: «Δεν ξέρω εάν θα βρίσκομαι στο Backstage του J2US»
30.01.26 , 13:10 Stars System: Πώς θα επηρεάσει η Πανσέληνος τα ζώδια
30.01.26 , 13:07 Ευαγγελία: «Eίμαι πολύ ευτυχισμένη και ανυπομονώ πάρα πολύ»
30.01.26 , 12:51 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αστικό λεωφορείο
30.01.26 , 12:50 Mάρκος Σεφερλής: «Ήταν επιλογή μου να απέχω από την τηλεόραση»
30.01.26 , 12:48 Ίμια: Οι μαρτυρίες, η μάχη για τη σημαία και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα
30.01.26 , 12:45 Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»
30.01.26 , 12:42 Δούκισσα Νομικού: Με μαύρο strapless maxi φόρεμα και δερμάτινες μπότες
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Έκρηξη Βιολάντα: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της Έλενας
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
OMODA & JAECOO: Η υβριδική τεχνολογία SHS οδηγεί την ανάπτυξη της μάρκας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η OMODA & JAECOO έχει παρουσία σε 64 αγορές παγκοσμίως, με περισσότερες από 800.000 πωλήσεις, καταγράφοντας ταχεία ανάπτυξη και αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα. Η OMODA & JAECOO καταγράφει εντυπωσιακή πορεία και στην Ευρώπη, με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τις 200.000 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της μάρκας στις πιο απαιτητικές παραδοσιακές αγορές. Σήμερα, με τη νέα ενεργειακή τεχνολογία στον πυρήνα της στρατηγικής της, τα μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας αντιστοιχούν πλέον σε πάνω από το 50% των παγκόσμιων πωλήσεων. 

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην πορεία του Jaecoo 7 SHS-P, το οποίο έχει ήδη ξεχωρίσει στην κατηγορία των C-SUV, κατακτώντας την 6η θέση με μερίδιο αγοράς 5,39% στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα συγκαταλέγεται στη δεκάδα των πιο δημοφιλών Plug-in Hybrid μοντέλων στην ελληνική αγορά, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στο σύνολο της κατηγορίας.

OMODA & JAECOO: Η υβριδική τεχνολογία SHS οδηγεί την ανάπτυξη της μάρκας
Η OMODA & JAECOO αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα automotive brands διεθνώς, με ξεκάθαρη στρατηγική εστίαση στη νέα ενεργειακή τεχνολογία και ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό.Συγκεκριμένα, η τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, λαμβάνοντας τον τίτλο “Best PHEV Technology of the Year 2025” από το ισπανικό Autobild, ενώ η OMODA & JAECOO αναδείχθηκε “Brand of the Year” από το βρετανικό Carwow. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής της στρατηγικής, η μάρκα έχει επενδύσει σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη καθώς και σε μονάδα παραγωγής στη Βαρκελώνη, ενισχύοντας την τοπική της παρουσία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της.

Στην ελληνική αγορά, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη και εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα, με παρουσία σε 19 χώρες και περισσότερες από 600.000 πωλήσεις οχημάτων ετησίως. Η εμπορική δραστηριότητα της OMODA & JAECOO υποστηρίζεται από πανελλαδικό δίκτυο 9 εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα του aftersales, όπου η OMODA & JAECOO διαθέτει οργανωμένο δίκτυο 10 σημείων, άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών με επάρκεια 100% και υψηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, στοιχεία που αποτελούν βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OMODA & JAECOO:
 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top