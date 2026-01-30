Έκρηξη Βιολάντα: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της Έλενας

Αβάσταχτος ήταν ο πόνος στην κηδεία της Έλενας Κατσαρού μετά από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, μαυροντυμένοι και με δάκρυα στα μάτια έφτασαν στον Ιερόν Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Τρίκαλα για να αποχαιρετήσουν το χαμογελαστό παιδί τους, που όπως λένε δεν έκανε ποτέ παράπονα.

Τραγικές φιγούρες η μητέρα της, η αδελφή της, ο σύζυγός της και ο 13χρονος γιος της, που δε θα ξαναδεί τη μητέρα του.

Όλοι με βουβό πόνο και ένα μεγάλο «γιατί» να βασανίζει τις σκέψεις τους. Η μητέρα της, μάλιστα, η οποία εργάζεται στο εργοστάσιο της Βιολάντα εδώ και 22 χρόνια ήταν η πρώτη που αποκάλυψε πως τις τελευταίες μέρες υπήρχε έντονη οσμή την οποία είχαν αναφέρει, αλλά κανείς δεν είχε κάνει τίποτα.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο... Ένας άγγελος ήταν, είναι άδικο. Έχω πονέσει για την Ελένη. Δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν μπορώ», είπε μια φίλη της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η Έλενα Κατσαρού εργαζόταν στην βραδινή βάρδια, ώστε να μπορεί το πρωί να είναι με το παιδί της και να το φροντίζει. Εργαζόταν στην επιχείρηση περίπου 14 χρόνια για να συνεισφέρει στην οικογένειά της. Το προηγούμενο βράδυ, μάλιστα, της έκρηξης βρισκόταν μαζί με τις συναδέλφους της στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας.

Λίγες ώρες μετά η χαρά και τα γέλια έγιναν πόνος, θάνατος και θρήνος. Μαζί με την Έλενα σκοτώθηκαν άλλες τέσσερις εργαζόμενες, γυναίκες του μόχθου που έχασαν τη ζωή τους, βγάζοντας το μεροκάματο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή προπανίου, η οποία ήταν πολύμηνη και διαρκής. Η διαρροή είχε ποτίσει το έδαφος σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου, όπου ξέσπασε φωτιά από σπινθήρα.

Οι εργαζόμενοι είπαν πως τις τελευταίες 15 μέρες υπήρχε μια οσμή στον χώρο που ήταν οι τουαλέτες, όμως οι υπεύθυνοι δεν είχαν κάνει τίποτα. Την ύπαρξη έντονης οσμής παραδέχθηκε και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο οποίος, όμως, όπως είπε, πίστευε ότι προέρχεται από την αποχέτευση. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι το υπόγειο ήταν παράνομο και πως είχε κινήσει τις διαδικασίες για να το νομιμοποιήσει.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει πλέον οι άδειες του εργοστασίου και η πυρασφάλεια για να διαπιστωθεί τι συνέβη και οδηγηθήκαμε στην τραγωδία της Βιολάντα.

