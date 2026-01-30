Εριέττα Κούρκουλου: Συγκινεί για τα 19 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η σημερινή ημέρα για την Εριέττα Κούρκουλου, καθώς συμπληρώνονται 19 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της, του αείμνηστου ηθοποιού Νίκος Κούρκουλος.

Η κόρη του σπουδαίου καλλιτέχνη δεν παρέλειψε να τιμήσει τη μνήμη του, δημοσιεύοντας ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα στα social media, συνοδευόμενο από σπάνιες φωτογραφίες τους από το παρελθόν.

Εριέττα Κούρκουλου: Συγκινεί για τα 19 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της

Η Εριέττα Κούρκουλου, δεύτερη κόρη του Νίκου Κούρκουλου από τον γάμο του με τη Μαριάννα Λάτση, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες που αποτυπώνουν τρυφερές στιγμές πατέρα και κόρης, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους.

Εριέττα Κούρκουλου -Λάτση: Ο σύζυγος, τα παιδιά και το όνομά της

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη και αγάπη: «19 χρόνια από τότε που έφυγες και όμως σε κάθε δυσκολία, κρίσιμη απόφαση ή μεγάλη χαρά επιστρέφω σε σένα και αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ που ήσουν το παράδειγμα χάρη στο οποίο δεν συμβιβάστηκα ποτέ με κάτι λιγότερο από την πραγματική αγάπη».Εριέττα Κούρκουλου: Συγκινεί για τα 19 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της

Λόγια απλά, αλλά βαθιά ουσιαστικά, που φανερώνουν πόσο έντονη παραμένει η παρουσία του Νίκου Κούρκουλου στη ζωή της, ακόμη και σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

Το μήνυμα της Εριέττας Κούρκουλου απέσπασε χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης, με πολλούς να αναφέρονται όχι μόνο στον δεσμό πατέρα-κόρης, αλλά και στη σπουδαία προσωπικότητα του ηθοποιού.

Ο Νίκος Κούρκουλος έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου 2007, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ που ανέδειξε ποτέ ο ελληνικός κινηματογράφος και το θέατρο, με κυρίαρχη παρουσία στη χρυσή δεκαετία του ’60. Οι κινηματογραφικές και θεατρικές του ερμηνείες παραμένουν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς, ενώ η χαρακτηριστική του φωνή, το βλέμμα και το εκτόπισμά του τον κατέστησαν διαχρονικό σύμβολο.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Νίκος Κούρκουλος παντρεύτηκε αρχικά τη Μελίτα Κουτσογιάννη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Άλκη και τη Μελίτα. Το ζευγάρι χώρισε το 1987. Αργότερα, παντρεύτηκε τη Μαριάννα Λάτση, με την οποία απέκτησε δύο ακόμη παιδιά, την Εριέττα και τον Φίλιππο.

Πάρης Κασιδόκωστας- Άλκης Κούρκουλος - Μελίττα Κούρκουλου - Εριέττα Κούρκουλου Λάτση - Βύρων Βασιλειάδης - Φίλιππος Κούρκουλος

Πάρης Κασιδόκωστας- Άλκης Κούρκουλος - Μελίττα Κούρκουλου - Εριέττα Κούρκουλου Λάτση - Βύρων Βασιλειάδης - Φίλιππος Κούρκουλος / Φωτογραφία: NDP
 
