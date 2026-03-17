Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Στις 16 Απριλίου 2026 η αυτόματη υποβολή τους

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με την αυτόματη οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων στοιχείων να προγραμματίζεται για την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν ειδοποίηση για την προσυμπληρωμένη δήλωσή τους καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία. Εφόσον αυτά είναι πλήρη και ακριβή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση την προβλεπόμενη ημερομηνία.

