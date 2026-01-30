Έκρηξη Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις είχαν διαπιστωθεί από το 2020

Από τον Φεβρουάριο του 2020 η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβάσεις και σοβαρές ελλείψεις στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες. Την ίδια ώρα δόθηκε εισαγγελική εντολή για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το δυστύχημα.

Όπως αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης κι η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», στις 17 Φεβρουαρίου 2020, το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είχε διαπιστώσει μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας με την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 10.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

Στο ίδιο έγγραφο η περιφέρεια ανέφερε ρητώς ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που αφορά στις προβλεπόμενες αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια της ιδιοκτησίας.

Δύο μέρες αργότερα, η περιφέρεια έστειλε δεύτερο έγγραφο με το οποίο έδινε προσωρινή άδεια λειτουργίας στο εργοστάσιο, αλλά τόνιζε ότι πρέπει εντός της προθεσμίας που είχε δοθεί να φτιαχτούν ξανά οι δεξαμενές. Στο ίδιο έγγραφο, στις σημειώσεις, αναφερόταν ότι μέσα σε αυτά που πρέπει να κάνει η επιχείρηση είναι και να εφοδιαστεί με άδεια δόμησης για την τοποθέτηση των δεξαμενών.

Δόθηκε επίσης στην επιχείρηση η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Επίσης, μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γ. Καταβούτας είπε πως η πρώτη οικοδομική άδεια για το εργοστάσιο δόθηκε το 2007 και ότι στο υπόγειο δεν είχε γίνει καμία αναφορά, άρα, δεν είχε οικοδομική άδεια γι’ αυτό.

Από το 2007 εκδόθηκαν επτά ακόμη άδειες, στις οποίες επίσης δεν είχε δηλωθεί το υπόγειο. Το κτίριο, όπου έγινε η έκρηξη ανήκει στην προσθήκη του 2007, ενώ το 2021 έγινε συνένωση μονάδων, η οποία δεν περιελάμβανε και πάλι το υπόγειο.

Έκρηξη Βιολάντα: Εισαγγελικής παραγγελία για τις ευθύνες του δυστυχήματος

Την ίδια ώρα η Εισαγγελία Τρικάλων έδωσε διευρυμένη εντολή για λεπτομερή έρευνα σχετικά με την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΔΑΕΕ, σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις:

Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και

Στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

Έκρηξη Βιολάντα: «Με μια συσκευή των 60 ευρώ θα είχαν βρει τη διαρροή»

Αποκαλυπτικός ήταν και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξήγησε ότι η διαρροή προπανίου μπορεί να είχε εντοπιστεί έγκαιρε και χωρίς την τραγική κατάληξη που είχαμε, αν οι υπεύθυνοι είχαν δώσει σημασία στις αναφορές των εργαζομένων για την περίεργη οσμή στον χώρο προς τις τουαλέτες.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι τεχνικοί ασφαλείας, οι μηχανικοί, οι μηχανολόγοι και οι χημικοί της επιχείρησης θα μπορούσαν να είχαν καταλάβει από την οσμή αυτή ότι υπάρχει διαρροή.

«Σε βιομηχανίες, όπως η Βιολάντα, που χρησιμοποιούν προπάνιο, ορίζεται ότι πρέπει να γίνεται πρόσμειξη με μια ουσία, την μερκατάμη. Αυτή η ουσία, όταν υπάρχει διαρροή, διαχέει μια έντονη και χαρακτηριστική οσμή που προειδοποιεί τους υπεύθυνους για το τι συμβαίνει», είπε.

Μάλιστα εξήγησε πως με μια απλή συσκευή που κοστίζει μόλις 60 ευρώ, θα μπορούσαν οι υπεύθυνοι να είχαν βρει γρήγορα και κυρίως αναίμακτα ότι υπήρχε διαρροή από προπάνιο.

Κάτι τέτοιο δε συνέβη και είχαμε την τραγική κατάληξη της φονικής έκρηξης που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο.