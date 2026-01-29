Βιολάντα: Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για τη φονική έκρηξη

Τι κατέθεσαν ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα και ο υπεύθυνος βάρδιας / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Απίστευτες είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο «φως» από τις καταθέσεις των υπευθύνων για την τραγωδία στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Οι κατηγορούμενοι που αφέθησαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους επιβεβαίωσαν την ύπαρξη περίεργης μυρωδιάς, χωρίς, ωστόσο, να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι καταθέσεις τους περιγράφουν μια αλληλουχία εγκληματικών αμελειών, καθώς οι υπεύθυνοι φαίνεται πως αγνόησαν το σήμα κινδύνου που έδινε η ίδια η οσμή του αερίου.

«Είχα μυρίσει κι εγώ μια φορά την περίεργη οσμή, αλλά πίστευα ότι ερχόταν από τις τουαλέτες. Άλλη μία φορά που πήγα, δεν μύριζε τίποτα. Οπότε δεν θεώρησα ότι είναι κάτι σημαντικό», υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.

Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ο χώρος όπου σημειώθηκε η έκρηξη ήταν παράνομος:

«Ναι, το υπόγειο είναι παράνομο. Όμως είχα ξεκινήσει πρόσφατα τις διαδικασίες για να το τακτοποιήσω».

Τα στοιχεία του ρεπορτάζ δείχνουν πως αυτή η παρανομία χρονολογείται από το 2007. Δηλαδή, επί 19 ολόκληρα χρόνια το υπόγειο – θάλαμος αερίων λειτουργούσε χωρίς άδεια.

Βιολάντα: «Είχα ενημερώσει τον υπεύθυνο για τη μυρωδιά»

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος βάρδιας επιβεβαίωσε η διαρροή ήταν αντιληπτή: «Μου μύριζε κάτι και αμέσως ενημέρωσα τον υπεύθυνο παραγωγής».

Από την πλευρά του, ο τεχνικός ασφαλείας υποστήριξε: «Ήμουν στο εργοστάσιο από την πρώτη στιγμή και δεν έφυγα λεπτό. Είναι συμβουλευτικός ο ρόλος μου. Είμαι πρόθυμος να δώσω όλα τα στοιχεία στις αρχές και συνεργάζομαι μαζί τους. Δεν κρύβομαι».

Μετά από τέσσερις ώρες παρουσίας στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις. Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αφέθηκαν ελεύθεροι.

Bιολάντα: «Δεν υπήρχε ασφάλεια. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν η παραγωγή»

Η αδερφή της Ελένης Κατσαρού, θύματος του εργατικού δυστυχήματος στη Βιολάντα, μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα υποστήριξε ότι στο εργοστάσιο δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας.

«Δούλευα για 10 χρόνια εκεί και ήξερα πώς ήταν οι συνθήκες. Αλλά δεν περίμενα να φτάσει σ' αυτό το πράγμα. Να έχεις κάνει μια επιχείρηση τεράστια, να γίνεσαι γνωστός σ' όλο τον κόσμο και να τα 'χεις όλα ακάλυπτα και ανασφάλιστα και αυθαίρετα, γιατί στην ουσία ήταν αυθαίρετο. Το σημείο που περνούσαν οι σωλήνες δεν είχαν ελεγχθεί για τίποτα. Δεν είχε πυρασφάλεια, δεν ξέρω τι δεν είχε, ούτε εξαερισμό είχε».

«Μπορεί να υπήρχε η διαρροή, αλλά δεν είχε γίνει τόσο το πρόβλημα προφανώς. Κάτι θα υπήρχε. Αποκλείεται να έγινε μέσα σε μια μέρα. Αφού συντήρηση δε γινόταν ποτέ. Στο υπόγειο δεν ξέρω τι υπήρχε, δεν πήγαινε κανένας. Οι υπεύθυνοι δεν ξέρω τι γινότανε, δεν έπαιρναν σωστούς ανθρώπους για να το συντηρήσουνε, προφανώς γιατί θα πρέπει να αμειφθούν παραπάνω και έπαιρναν κάποιους που δεν ήταν σχετικοί με το επάγγελμα, προφανώς».

«Γι' αυτό δεν έγινε και η ανάλογη δουλειά. Εξαερισμοί δεν υπήρχανε στον χώρο εργασίας, το προσωπικό δούλευε σε άθλια κατάσταση, κρύο το χειμώνα, ζέστη υπερβολική το καλοκαίρι. Και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να βγάλουνε την παραγωγή σωστά για να πουληθούν τα προϊόντα».

Η έρευνα της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού πάντως κλιμακώνεται, με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, Δημήτρη Δημακογιάννη, να βρίσκεται στο πεδίο.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής θα εξετάσουν εκ νέου σχεδόν όλους τους εργαζόμενους, θα συνεχίσουν τις εκσκαφές για να εντοπίσουν κάθε εκατοστό των αγωγών υγραερίου και κάνουν «φύλλο και φτερό» τα έγγραφα της Πολεοδομίας και της Πυρασφάλειας για ολόκληρο το κτίριο.

