Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!

Τι διαπίστωσαν τα ΤΕΕΜ λίγες ώρες μετά την έκρηξη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 22:50 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς βρήκε κόκκαλο και κανείς δε σοκαρίστηκε
28.01.26 , 22:32 Κρήτη: Στη ΜΕΘ νεογνών του Βενιζέλειου βρέφος 5 ημερών
28.01.26 , 22:20 MasterChef: Η Wasan εντυπωσιάζει με εξαιρετικό πιάτο μόνο από μανιτάρια
28.01.26 , 22:19 Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος!
28.01.26 , 22:07 Σοφία Φυρού: Ολοκλήρωσε τα χειρουργεία μετά τη μαστεκτομή
28.01.26 , 21:57 Άνοδος του ελβετικού φράγκου σε υψηλό 11ετίας
28.01.26 , 21:50 Στο Star η 16χρονη που εξαφανίστηκε στον Κορυδαλλό: «Δεν ένιωθα ασφαλής»
28.01.26 , 21:30 MasterChef: Το μυστικό των κριτών και η μεγάλη ανατροπή
28.01.26 , 21:21 Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!
28.01.26 , 21:20 MasterChef: Η 2η μπριγάδα μπαίνει στην κουζίνα για την τελική επιλογή
28.01.26 , 21:07 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
28.01.26 , 20:32 Ρουμανία: Σε σταθερή κατάσταση οι 3 οπαδοί - Χειρουργείται ο πολυτραυματίας
28.01.26 , 20:31 Δημοσκόπηση GPO για το Star: Μείωση ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα
28.01.26 , 19:57 Rétromobile Paris: Μισός αιώνας για την BMW Art Car Collection
28.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Ίδια Κατάληξη - Θα λύσεις κι εσύ τόσο γρήγορα τον γρίφο;
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Πολύ δύσκολες ώρες για τον Κούλλη Νικολάου
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι 7 οπαδοί που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία
Πότε απεργούν ξανά τα ταξί
Ελεονώρα Μελέτη: Ο λόγος που έκανε ωοκατάψυξη στα 38 της χρόνια
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Το πρωί απολογήθηκαν στα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας.

Φωτιά Βιολάντα: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι 3 κατηγορούμενοι

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Όπως μετέδωσε από τα Τρίκαλα η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, με τους τρεις κατηγορούμενους να επιστρέφουν στα σπίτια τους. 

Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από τη Δικαιοσύνη η ολοκλήρωση της προανάκρισης και οι τελικές εκθέσεις των πραγματογνωμόνων.

Η Κατερίνα Ρίστα  αποκάλυψε και την αποκλειστική πληροφορία, ότι η Πυροσβεστική που διενεργεί την έρευνα έχει ζητήσει την έκθεση των ΤΕΕΜ για όσα διαπίστωσαν στο πεδίο λίγες ώρες μετά την έκρηξη.

Τι διαπίστωσαν τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ)

Τα ΤΕΕΜ έχουν διαπιστώσει τα εξής:

ΤΕΕΜ για Βιολάντα: Στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές

ΤΕΕΜ για Βιολάντα: Στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές 

– Στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές.

– Οι σωληνώσεις δε θα έπρεπε να είναι κάτω από το χώμα, αλλά στην επιφάνεια, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί τυχόν διαρροή.

– Οι εξωτερικές δεξαμενές δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από το σημείο διοχέτευσης στο εργοστάσιο, αλλά πιο κοντά.

Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!

Η διαπίστωση των ΤΕΕΜ για τις εξωτερικές δεξαμενές στη Βιολάντα 

Σπασμένες σωληνώσεις κάτω από την άσφαλτο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσιογράφου του Star,  κατά τα έργα ασφαλτόστρωσης που έγιναν εντός του χώρου του εργοστασίου εκτιμάται ότι τρυπήθηκε κάποια σωλήνα προπανίου, η οποία διοχέτευε το αέριο από εξωτερικό χώρο προς το εσωτερικό και συγκεκριμένα σε αδήλωτο υπόγειο.

Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!

Σπασμένες σωληνώσεις κάτω από την άσφαλτο στη Βιολάντα  

Σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, εδώ και 15 ημέρες υπήρχε έντονη οσμή στις τουαλέτες και στον διάδρομο προς αυτές. Είχε ενημερωθεί και ο ιδιοκτήτης. Τι απαντούσε; «Έρχεται από το πλυντήριο».


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΙΣΤΑ
 |
ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top