Φωτιά Βιολάντα: Αποκάλυψη Star - Από σπασμένες σωληνώσεις η διαρροή!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Το πρωί απολογήθηκαν στα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Όπως μετέδωσε από τα Τρίκαλα η απεσταλμένη του Star Κατερίνα Ρίστα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, με τους τρεις κατηγορούμενους να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από τη Δικαιοσύνη η ολοκλήρωση της προανάκρισης και οι τελικές εκθέσεις των πραγματογνωμόνων.

Η Κατερίνα Ρίστα αποκάλυψε και την αποκλειστική πληροφορία, ότι η Πυροσβεστική που διενεργεί την έρευνα έχει ζητήσει την έκθεση των ΤΕΕΜ για όσα διαπίστωσαν στο πεδίο λίγες ώρες μετά την έκρηξη.

Τι διαπίστωσαν τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ)

Τα ΤΕΕΜ έχουν διαπιστώσει τα εξής:

ΤΕΕΜ για Βιολάντα: Στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές

– Στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές.

– Οι σωληνώσεις δε θα έπρεπε να είναι κάτω από το χώμα, αλλά στην επιφάνεια, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί τυχόν διαρροή.

– Οι εξωτερικές δεξαμενές δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από το σημείο διοχέτευσης στο εργοστάσιο, αλλά πιο κοντά.

Η διαπίστωση των ΤΕΕΜ για τις εξωτερικές δεξαμενές στη Βιολάντα

Σπασμένες σωληνώσεις κάτω από την άσφαλτο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της δημοσιογράφου του Star, κατά τα έργα ασφαλτόστρωσης που έγιναν εντός του χώρου του εργοστασίου εκτιμάται ότι τρυπήθηκε κάποια σωλήνα προπανίου, η οποία διοχέτευε το αέριο από εξωτερικό χώρο προς το εσωτερικό και συγκεκριμένα σε αδήλωτο υπόγειο.

Σπασμένες σωληνώσεις κάτω από την άσφαλτο στη Βιολάντα

Σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, εδώ και 15 ημέρες υπήρχε έντονη οσμή στις τουαλέτες και στον διάδρομο προς αυτές. Είχε ενημερωθεί και ο ιδιοκτήτης. Τι απαντούσε; «Έρχεται από το πλυντήριο».



