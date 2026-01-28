Φωτιά Βιολάντα: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι 3 κατηγορούμενοι

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της έρευνας

28.01.26 , 19:13
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης για τη φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», με αποτέλεσμα οι τρεις κατηγορούμενοι να αφεθούν ελεύθεροι χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν σταματά εδώ, καθώς ακολουθούν οι επόμενες ενέργειες της Δικαιοσύνης, αλλά και οι απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες από τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας.

Πυροσβεστική για τη Βιολάντα: Πολύμηνη η διαρροή προπανίου

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον υπεύθυνο λειτουργίας, τον τεχνικό ασφαλείας, αλλά και τον υπεύθυνο της βάρδιας. Οι τρεις άνδρες είχαν συλληφθεί χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής έκρηξης και της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Το τραγικό συμβάν στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες και προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία που αφορά πράξεις και παραλείψεις σχετικές με σοβαρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανθρωποκτονία από αμέλεια, οι βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, καθώς και τα αδικήματα του εμπρησμού και της έκρηξης. Παράλληλα, στη δικογραφία αναμένεται να ενταχθούν και τα πορίσματα του ελέγχου πυρασφάλειας, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Φωτιά Βιολάντα: Στα δικαστήρια Τρικάλων οι τρεις συλληφθέντες

Η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να διερευνήσει σε βάθος τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, να αποσαφηνίσει τυχόν ευθύνες και να αποδώσει λογοδοσία για το πολύνεκρο περιστατικό που συγκλόνισε την περιοχή και άφησε πίσω του ανείπωτη θλίψη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
