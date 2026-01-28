Φωτιά Βιολάντα: Στα δικαστήρια Τρικάλων οι τρεις συλληφθέντες

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον υπεύθυνο βάρδιας και τον τεχνικό ασφαλείας

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που συγκλόνισε τα Τρίκαλα, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης 28/1 έφτασαν στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον υπεύθυνο λειτουργίας, τον τεχνικό ασφαλείας, αλλά και τον υπεύθυνο της βάρδιας, οι οποίοι καλούνται πλέον να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για μια τραγωδία που στοίχισε ανθρώπινες ζωές και άφησε πίσω της βαριά τραυματισμένους εργαζόμενους.

Φωτιά Βιολάντα: «Σκοτείνιασαν τα πάντα, σερνόμουν για να βγω έξω»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών, καθώς και κατηγορίες που αφορούν έκρηξη και εμπρησμό. Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία βασίζεται στα ευρήματα που έχουν συλλέξει οι αξιωματικοί της από τον χώρο του δυστυχήματος.

Φωτιά Βιολάντα: Στα δικαστήρια Τρικάλων οι τρεις συλληφθέντες

Πληροφορίες από πηγές της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου σε σωληνώσεις που είχαν διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου. Το στοιχείο αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει μαρτυρίες εργαζομένων, οι οποίες είχαν καταγραφεί ήδη από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη. Όπως καταγγέλλουν, τις τελευταίες ημέρες πριν το δυστύχημα υπήρχε έντονη μυρωδιά στον χώρο του εργοστασίου, γεγονός που είχαν επισημάνει επανειλημμένα στους υπευθύνους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι ανησυχίες τους δεν εισακούστηκαν. Αντίθετα, φέρονται να έλαβαν την απάντηση ότι η οσμή προερχόταν από τα πλυντήρια του εργοστασίου, με αποτέλεσμα να μην ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Την καταγγελία αυτή επιβεβαίωσε και η αδερφή της Έλενας Κατσαρού, της άτυχης εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει, αλλά οι υπεύθυνοι επέλεξαν να αγνοήσουν τον κίνδυνο.

Φωτιά Βιολάντα: Στο Star ο εργαζόμενος που προσπάθησε να σώσει τα 5 θύματα

Φωτιά Βιολάντα: Στα δικαστήρια Τρικάλων οι τρεις συλληφθέντες

Το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι αν η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν στις δικαστικές αίθουσες, εκεί όπου η Δικαιοσύνη θα κληθεί να αποδώσει ευθύνες για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

