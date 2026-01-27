Φωτιά Βιολάντα: Στο Star ο εργαζόμενος που προσπάθησε να σώσει τα 5 θύματα

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας στα Τρίκαλα γράφτηκε σήμερα, Τρίτη 27/1. Νωρίς το πρωί εντοπίστηκε και η σορός της 5ης εργάτριας που εγκλωβίστηκε στη φωτιά μετά την έκρηξη.

Η άτυχη Αγάπη Μπουνόβα βρέθηκε κοντά στις συναδέλφους της, στο ίδιο σημείο του εργοστασίου των μπισκότων. Μανάδες, γιαγιάδες, επέλεξαν τη νυχτερινή βάρδια για να μεγαλώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Ο άνθρωπος που τις είδε για τελευταία φορά και προσπάθησε να τις σώσει μιλά αποκλειστικά στο Star και την Κατερίνα Ρίστα. Οι ιστορίες των θυμάτων συγκλονίζουν.

«Άκουγα φωνές να φωνάζουν «βοήθεια, βοήθεια, πεθαίνουμε». Γύρισα πίσω να δω αν μπορώ να βοηθήσω, αλλά συνέχισαν τα πάνελ να πέφτουν. Δεν μπορούσα να βοηθήσω και βγήκα έξω. Την ώρα που βγήκα είχε εξαπλωθεί ήδη η φωτιά κατά πολύ στο εργοστάσιο. Ξαναμπήκα, αλλά δεν γινόταν τίποτα…».

Φωτιά Βιολάντα: Αυτή είναι η πέμπτη εργάτρια, Αγάπη Μπουνόβα, που βρέθηκε νεκρή

Το πρωί γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος.

Η σορός και της 5ης εργάτριας βρέθηκε στο υπόγειο. Η Αγάπη ήταν πλάι στις νεκρές συναδέλφισσές της. Ζούσε στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων. Δούλευε νυχτερινή βάρδια για να μεγαλώνει το πρωί τα εγγονάκια της.

Ο εργαζόμενος που προσπάθησε να τις σώσει μιλά στο Star και συγκλονίζει.

«Έγινε ένας θόρυβος εκκωφαντικός. Σβήσανε τα πάντα και άρχισαν απλά να πέφτουν τα πάνελ από την οροφή. Σκίστηκε το έδαφος και έπεσαν οι πέντε γυναίκες κάτω…», λέει.

Από το ισόγειο, οι πέντε γυναίκες εκσφενδονίστηκαν στο υπόγειο μετά την έκρηξη. Για την Αγάπη, όπως και για την Έλενα, τη Βάσω, τη Βούλα και την Αναστασία, το εργοστάσιο αυτό ήταν δεύτερο σπίτι τους. Δυστυχώς έγινε τάφος.

Οι συγγενείς τους σε σοκ.

Φωτιά Βιολάντα: Η αδελφή της Έλενας Κατσαρού στο Star - «Αμέλεια ή εμπρησμός πίσω από την τραγωδία μας»

«Άνοιξα το τηλέφωνο πέντε η ώρα και είδα ότι καίγεται το εργοστάσιο με τα μπισκότα. Η μόνη κίνηση ήταν να πάω να δω τι έχει γίνει και όταν έφτασα δεν υπήρχαν ελπίδες… Κάποια αμέλεια, εκτός αν είναι εμπρησμός. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον (το αν θα κινηθούμε νομικά). Τώρα θέλουμε να συνέλθουμε από το σοκ».

Η άτυχη Έλενα αφήνει πίσω έναν 14χρονο παιδί. Τραγική ειρωνεία: η μητέρα της την είχε βάλει στο εργοστάσιο για δουλειά.

Φωτιά Βιολάντα: Η Βάσω Σκαμπαρδώνη άφησε το κομμωτήριο και έπιασε νυχτερινή δουλειά για να μεγαλώσει τα παιδιά της

Ο πόνος αβάσταχτος και για τους συγγενείς της Βάσως. Άφησε το κομμωτήριό της στο κέντρο των Τρικάλων για να μεγαλώσει τα ανήλικα παιδάκια της.

Είναι η δεύτερη τραγωδία που χτυπά την οικογένεια. Πριν λίγα χρόνια ο σύζυγος της Βάσως είχε χάσει τον πατέρα του αναπάντεχα από ιατρικό λάθος και πάλευε στα δικαστήρια για δικαίωση.

Η Αναστασία, η Τασούλα όπως τη φώναζαν οι γείτονες, μητέρα και αυτή τριών παιδιών, επέστρεψε πριν έξι μήνες από τη Γερμανία στην πατρίδα για να μαζέψει ένσημα και να βγει στη σύνταξη. Δεν πρόλαβε…

Φωτιά Βιολάντα: Μητέρα τριών παιδιών και η άτυχη Βούλα - Ψυχολόγοι στο πλευρό των συγγενών

Απαντήσεις ψάχνουν και οι συγγενείς της Βούλας…

«Έχουμε κλάψει και συνέχεια θα κλαίμε, γιατί το άτομο που χάσαμε ήταν μοναδικό. Έχει τρία παιδιά», λέει συγγενής της.

Στο πλευρό των συγγενών, οι ψυχολόγοι παλεύουν να δώσουν παρηγοριά. Πυροσβέστες και πραγματογνώμονες ερευνούν την τραγωδία. Κανείς δεν μπορεί να φέρει πίσω τις γυναίκες που χάθηκαν…