Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά σενάρια για την ισχυρή έκρηξη με τις 4 νεκρές

Αγνοείται ακόμη μια εργαζόμενη - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τέσσερις οι νεκροί εργαζόμενοι από την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέσσερις νεκρές, μία αγνοούμενη και οκτώ τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με τα αίτια της τραγωδίας να διερευνώνται. 

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Νεκρές 4 εργαζόμενες

Το επίκεντρο της έκρηξης, σύμφωνα με την Ερτ, φαίνεται να εντοπίζεται στο σημείο όπου βρίσκονταν οι φούρνοι, οι οποίοι λειτουργούσαν σε 24ωρη βάση. Κατά πληροφορίες, στον χώρο δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που να δικαιολογούν την ένταση της έκρηξης. Ως πιθανά αίτια της έκρηξης εικάζονται η αμμωνία και το προπάνιο, γι΄αυτό και ο ισχυρός θόρυβος έγινε αισθητός ακόμη και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή και το ωστικό κύμα τόσο μεγάλο, που «έκοψαν» στα δύο την εγκατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τμήμα τοίχου εκτοξεύθηκε στην απέναντι πλευρά, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσε και η οροφή.

Φωτιά Βιολάντα

Κρανίου τόπος το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα / Φωτογραφίες Intime (Γιώργος Κύδωνας)

Φωτιά εργοστάσιο Βιολάντα

Το χρονικό της τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο, όπου, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη ενημέρωση που έγινε για την πυρκαγιά στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, ανέφερε, όπως και στην πυροσβεστική, ότι ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη.

Για μεγάλη έκρηξη έκαναν λόγο και οι αναφορές προς τους αστυνομικούς που έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας. Εργαζόμενοι είπαν ότι η έκρηξη ακούστηκε από σημείο του εργοστασίου που δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο. 

Φωτιά Βιολάντα - Τρίκαλα

Πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Οκτώ από τους 13 εργαζόμενους κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο εργοστάσιο, ενώ πέντε εργαζόμενες αγνοούνταν. Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι απανθρακωμένες σοροί τεσσάρων γυναικών, με μία να αγνοείται ακόμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζονταν λιγότεροι υπάλληλοι στη βάρδια απ' ότι συνήθως, λόγω της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο βράδυ. 

Στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες, καθώς και η ΕΜΑΚ. Επιπλέον έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. 

H ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για τη φωτιά στο εργοστάσιό της

Για το τραγικό περιστατικό, η εταιρεία «Βιολάντα» εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται  στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν πέντε αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους. 

Αυτή τη στιγμή το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και τις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τους στηρίξουμε. 

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

