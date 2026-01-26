Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Νεκρές 4 εργαζόμενες

Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη σε μπισκοτοβιομηχανία με τραυματίες και αγνοούμενους / Βίντεο Mega

Mεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Νεκρές τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες που αγνοούνται.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική τα ξημερώματα, όταν λίγο πριν από τις 4:00 ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε πτέρυγα του εργοστασίου, όπου μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Από αυτά 8 άτομα απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο, ενώ τέσσερις από τις πέντες αγνοούμενες εργαζόμενες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες. Μία άτομα αναζητούνται.

Από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα.

Η μεγάλη πυρκαγιά έχει καταστρέψει το εργοστάσιο / Φωτογραφίες trikalaola.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μέρος της επιχείρησης.

Στο σημείο βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες, καθώς και η ΕΜΑΚ. Επιπλέον έχει μεταβεί και η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ.

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται με τις δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά Τρίκαλα: H ανακοίνωση της «Βιολάντα»

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν πέντε αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και τις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τους στηρίξουμε.

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».