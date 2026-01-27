Φωτιά Βιολάντα: Διαρροή αερίου δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για την τραγωδία

Όσα είπε ο αναπληρωτής καθηγητής Χημείας Μιχάλης Χάλαρης για την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Σε διαρροή αερίου φαίνεται πως οφείλεται η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε σε μαρτυρικό θάνατο τις πέντε εργαζόμενες.

Η Βούλα, η Έλενα, η Βασιλική, η Αναστασία και η Αγάπη που έκαναν βραδινή βάρδια στο εργοστάσιο, είναι τα πέντε θύματα της τραγωδίας.

Ένα 24ωρο μετά τη φονική πυρκαγιά, οι ειδικοί αναζητούν τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη μεγάλη έκρηξη που έλιωσε μέχρι και τον χάλυβα, αφού οι θερμοκρασίες έφταναν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.

Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της «Βιολάντα» καπνίζει 24 ώρες μετά την έκρηξη / Φωτογραφία Eurokinissi (Bασίλης Βερβερίδης)

Από τα πρώτα ευρήματα, εκτιμάται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου - προπανίου ή κάποιου άλλου υγρού - στο εσωτερικό του εργοστασίου, παρά το γεγονός ότι δύο υπαίθριες δεξαμενές προπανίου παρέμειναν άθικτες.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε μιλώντας στην Ερτ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είναι πιθανό να δημιουργήθηκε ένα εκρηκτικό μείγμα που περιείχε, εκτός από προπάνιο, και άλλες μορφές υγραερίου. Υπάρχει ενδεχόμενο στο δίκτυο να είχε γίνει έγχυση ειδικού υγρού για να ανιχνεύεται από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

«Eνδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μείγμα που εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, σημείωσε ότι η χρήση υγραερίου σε βιομηχανίες τροφίμων αποτελεί την πιο συνηθισμένη αιτία εκρήξεων και τόνισε ότι η ύπαρξη δεξαμενών προπανίου σημαίνει ότι υπήρχε εσωτερικό δίκτυο για τους φούρνους, κάτι που καθιστά αυτή την πιθανότητα πιο πιθανή. Επιπλέον, επισήμανε ότι η παρουσία σκόνης από τις πρώτες ύλες μπορεί να ενισχύσει ή να επιταχύνει τη δευτερογενή έκρηξη, αυξάνοντας την καταστροφικότητα.

«Μία διαρροή προπανίου να υπήρχε στο δίκτυο, σε κάποια περιοχή φούρνου ή μιας θερμής επιφάνειας μπορεί να ξεκίνησε αυτή την τρομακτική και δυστυχώς τραγική έκρηξη. Πολλές φορές υπάρχει και σκόνη από τις πρώτες ύλες, η οποία είναι πολύ σοβαρή αιτία δευτερογενούς έκρηξης ή επιτάχυνσης μιας έκρηξης σε τέτοιο βαθμό», υπογράμμισε ο κ. Θωμαΐδης μιλώντας στην Ερτ.

Έκρηξη «Βιολάντα»: Πώς επιβεβαιώνεται η διαρροή προπανίου

Μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο αναπληρωτής καθηγητής Χημείας Μιχάλης Χάλαρης, επεσήμανε ότι η διαρροή προπανίου είναι η πιθανότερη αιτία, κάτι που μπορεί να επιβεβαιωθεί και από τις μετρήσεις στις δεξαμενές της επιχείρησης.

«Με βάση τα δεδομένα, από την ένταση της καταστροφής, το χαρακτηριστικό "μανιτάρι” της έκρηξης και το ισχυρό ωστικό κύμα, είναι εξαιρετικά πιθανό να προκλήθηκε διαρροή προπανίου – δηλαδή υγραερίου – καθώς στις δεξαμενές χρησιμοποιούσαν υγραέριο. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με βάση τα στοιχεία που έχουμε: ξέρουμε την ποσότητα που περιείχε κάθε δεξαμενή και μπορεί να γίνει μέτρηση για να διαπιστωθεί πόσο υγραέριο υπάρχει τώρα. Επιπλέον, γνωρίζουμε πόσες ώρες λειτουργούσε ο φούρνος και πόσο καταναλωνόταν κάθε φορά, οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανή συγκέντρωση», ανέφερε και εξήγησε πώς μπορεί να προκλήθηκε η ισχυρή έκρηξη:

«Η υπερσυγκέντρωση οποιουδήποτε υγραερίου σε κλειστό χώρο, ακόμη και σε πολύ μικρές αναλογίες – για παράδειγμα 2% προπάνιο σε ατμοσφαιρικό αέρα – δημιουργεί εύκολα εκρηκτικό μείγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο».

Αναφερόμενος στους ανιχνευτές αερίων, επεσήμανε ότι βάσει νομοθεσίας πρέπει να βρίσκονται κοντά στις δεξαμενές:

«Όσον αφορά την ύπαρξη ανιχνευτών εκρηκτικών αερίων, σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να βρίσκονται κοντά στις δεξαμενές, οι οποίες είναι σε εξωτερικό χώρο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος και να μπορούν να εντοπίζουν πιθανή διαρροή. Δεν είναι σύνηθες να υπάρχουν ανιχνευτές σε όλη την εγκατάσταση ή σε όλους τους χώρους, παρά μόνο σε κρίσιμα σημεία».

«Συμπεράσματα για την πραγματική κατάσταση των εργασιακών συνθηκών μπορούν να εξαχθούν από τη μελέτη πυροπροστασίας, το βιβλίο πυρασφάλειας και εκτάκτων ελέγχων, καθώς και από τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και τους προηγούμενους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας», κατέληξε.

Φωτιά Βιολάντα: Πραγματογνώμονες ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας

Από την πρώτη στιγμή, στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν ειδικά κλιμάκια, εμπειρογνώμονες, αλλά και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ)

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, ζήτησε τη συμμετοχή ανεξάρτητου πραγματογνώμονα για να διασφαλιστεί ότι δε θα καλυφθούν κρίσιμα στοιχεία, με την κατάθεση του τεχνικού ασφαλείας του εργοστασίου να θεωρείται καθοριστική για την έρευνα.