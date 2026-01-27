Τρίκαλα: Θρήνος για τις πέντε νεκρές – Πώς σώθηκε μία ακόμα εργαζόμενη

Στο πένθος έχει βυθιστεί από χθες ολόκληρος ο νομός Τρικάλων, μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα», που σκότωσε πέντε γυναίκες που εργάζονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο. Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, οι αρχές ακόμα δεν έχουν καταλήξει στα αίτια της τρομακτικής έκρηξης που ισοπέδωσε το εργοστάσιο, ενώ η σορός της πέμπτης εργαζόμενης δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.

Όσοι επέζησαν από την τραγωδία αναμένεται να καταθέσουν σήμερα, ώστε να πέσει φως στις συνθήκες του δυστυχήματος. Παράλληλα, ξεκινά η απομάκρυνση των συντριμμιών.

Οι πέντε εργαζόμενες φέρεται να πέθαναν ακαριαία. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το πάτωμα του ισογείου, όπου εργάζονταν τα θύματα και να πέσουν μέσα στη φωτιά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, μια εργαζόμενη σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς τελευταία στιγμή δεν πήγε στη δουλειά γιατί το παιδί της ανέβασε πυρετό. «Με έσωσε ο γιος μου», φέρεται να είπε σοκαρισμένη, όταν έμαθε την είδηση της έκρηξης.

Την ίδια ώρα υπάρχει και ανεπιβεβαίωτη ακόμα πληροφορία ότι μια άλλη γυναίκα που εργάζονταν κι εκείνη στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης εκτοξεύτηκε πέντε μέτρα μακριά, προς την πλευρά της εξόδου και έτσι κατάφερε και σώθηκε.

Τα θύματα μάλιστα θα ήταν περισσότερα, αλλά η βραδινή βάρδια ήταν ελλιπής, καθώς το προηγούμενο βράδυ η εταιρεία είχε κάνει εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στη βραδινή βάρδια ήταν γυναίκες, που επέλεγαν να δουλεύουν τις συγκεκριμένες ώρες για να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους.

Τρίκαλα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε ήταν η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών.

Ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή καθώς στο παρελθόν είχε κομμωτήριο.

Η δεύτερη είναι η 45χρονη Έλενη Κατσαρού από τον Γλίνο, η τρίτη η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα και η τέταρτη η Αναστασία Νάσιου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες τρεις εργαζόμενες της βιομηχανίας είναι μητέρες μικρών παιδιών.

Οι σοροί των νεκρών μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, όπου οι συγγενείς έδωσαν δείγμα DNA για να γίνει η ταυτοποίησή τους. Το μεσημέρι της Δευτέρας μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για να ληφθεί δείγμα DNA και αργά το βράδυ επεστράφησαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, από όπου θα τις παραλάβουν οι συγγενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ιατροδικαστικές πηγές, η ταυτοποίηση των σορών χρειάζεται μερικές ημέρες, ωστόσο, εξαιτίας του μεγέθους της τραγωδίας, η διαδικασία θα επιταχυνθεί, για να μπορέσουν οι συγγενείς να παραλάβουν τις σορούς των θυμάτων όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας που εξετάζουν οι αρχές

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε τρία σενάρια για τα αίτια της φονικής έκρηξη.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, πιθανόν να υπήρξε διαρροή προπανίου, το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο και δεν μπορεί έτσι να ανιχνευτεί εύκολα.

Οι δεξαμενές προπανίου που υπήρχαν εξωτερικά του εργοστασίου και μέσω σωληνώσεων τροφοδοτούσαν τους φούρνους, διαπιστώθηκε ότι ήταν ανέπαφες.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή και από έναν σπινθήρα ίσως ακόμα και με το άναμμα κάποιου διακόπτη, πνα προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η φωτιά.

Σε αυτή την περίπτωση το βασικό ερώτημα είναι αν υπήρχε και εάν λειτούργησε το σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών.

Δεν έχει αποκλειστεί τέλος η έκρηξη να προκλήθηκε από σύννεφο αλευριού, που ίσως ήταν αποθηκευμένο στο υπόγειο και θα να λειτουργήσει ως εύφλεκτη ύλη.

Το αλεύρι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, σύστασης και πίεσης, καθώς βρίσκεται διαχεόμενο παντού στην ατμόσφαιρα τέτοιων εγκαταστάσεων, μπορεί να αναφλεγεί και μάλιστα να προκαλέσει ωστικό κύμα.

Ένα τέτοιο συμβάν είχε καταγραφεί σε αλευροβιομηχανία στην Βρετανία το 1981, όπου είχε προκαλέσει δεκάδες νεκρούς. Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί το 2008 σε εργοστάσιο ζάχαρης στις ΗΠΑ, με 14 νεκρούς. Και στις δύο περιπτώσεις, ήταν μόνο το αλεύρι που προκάλεσε τις εκρήξεις, χωρίς τη συνδρομή κάποιου άλλου εύφλεκτου αερίου.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους, τους φακέλους από την πυρασφάλεια του κτιρίου έτσι ώστε να εξεταστούν.

Από την πρώτη εικόνα αναφέρεται ότι υπήρχε σχετική μελέτη, ωστόσο αναμένεται να διαπιστωθεί εάν λειτούργησε όπως έπρεπε, ενώ θα ερευνηθεί και εάν υπήρχαν και οι έξοδοι διαφυγής για τους εργαζομένους, όπως ορίζεται.

Έκρηξη Τρίκαλα: Στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων η διοίκηση της «Βιολάντα»

Η Βιολάντα Α.Ε. εξέδωσε νέα ανακοίνωση αναφορικά με το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες στην ταινία παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας των Τρικάλων.

Όπως αναφέρει, η εταιρεία εφαρμόζει και τηρεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές για την διαλεύκανση της υπόθεσης, αναμένοντας το πόρισμά τους για το πώς έγινε το εργατικό δυστύχημα.

Παράλληλα, τονίζει ότι η εταιρεία θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους και θα τις στηρίξει οικονομικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Βιολάντα πενθεί.

Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες , έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

προς τις οικογένειες, , έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».