Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας

Στο μικροσκόπιο των ερευνών οι φούρνοι και οι σωληνώσεις στο εργοστάσιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 21:46 TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Επική νίκη Solberg στο Rallye Monte-Carlo
26.01.26 , 21:26 Συμβούλιο της Ευρώπης: Ολοκληρώθηκε η προεδρική θητεία Θ. Ρουσόπουλου
26.01.26 , 21:16 Θεσσαλονίκη: Έσκασε αγωγός νερού και τραυμάτισε εργάτες
26.01.26 , 21:15 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι ανακαλύπτουν την ολοκαίνουργια κουζίνα
26.01.26 , 21:00 LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
26.01.26 , 20:38 Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας
26.01.26 , 20:22 Νέο Opel Frontera: Αιχμή του δόρατος στις πωλήσεις
26.01.26 , 20:20 Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία
26.01.26 , 19:50 Σε νέα ιστορικά υψηλά ο χρυσός - Πάνω από τα 5.100 δολάρια
26.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Ο Βασίλης τα κατάφερε! Εσύ τι θα κάνεις;
26.01.26 , 19:18 Citroen C3 Rally2: Rossel και Mercoiret κερδίζουν το Ράλι Μόντε Κάρλο
26.01.26 , 18:52 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι με το καλησπέρα.... στα βαθιά
26.01.26 , 18:49 Mustang Dark Horse SC: Γεννημένη στην πίστα
26.01.26 , 18:45 H Maxus, η Honda, η Mitsubishi τώρα και στον Γέρακα
26.01.26 , 18:36 Σε ισχύ από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με 13ωρο «κατ’ εξαίρεση»
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία
Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τελευταίες πληροφορίες για το πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας στην εταιρεία  Βιολάντα μετέδωσε από τα Τρίκαλα και το κατεστραμμένο εργοστάσιο που έγινε φέρετρο για πέντε ανθρώπους, ο δημοσιογράφος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος. 

Βιολάντα: Βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο 

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει κατ’ αρχάς οι φούρνοι του εργοστασίου που έψηναν τα μπισκότα, αλλά κυρίως οι τέσσερις δεξαμενές προπανίου έξω από τον χώρο και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων την εγκατάσταση. 

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο φούρνοι και σωληνώσεις προπανίου

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο φούρνοι και σωληνώσεις προπανίου 

Σύμφωνα με το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζεται, πιθανότατα υπήρξε διαρροή προπανίου, που είναι ισχυρό εκρηκτικό, άχρωμο, άγευστο και άοσμο. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η διαρροή του.

Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε σκόνη αλευριού

Βιολάντα: Όλα τα σενάρια εξετάζουν οι αρχές

Βιολάντα: Όλα τα σενάρια εξετάζουν οι αρχές  

Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»

Βιολάντα: Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών από τη φωτιά - Έλιωσε και ο χάλυβας 

Από τη φωτιά που ακολούθησε της έκρηξης αξίζει να τονιστεί πως αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου. Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας, ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε. 

Τρίκαλα: Έλιωσε και ο χάλυβας από τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βιολάντα

Τρίκαλα: Έλιωσε και ο χάλυβας από τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βιολάντα  

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στον χώρο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΑΙΤΙΑ ΕΚΡΗΞΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top