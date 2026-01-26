Βιολάντα: Το προπάνιο στα πιθανά αίτια της τραγωδίας - Έλιωσε και ο χάλυβας

Τις τελευταίες πληροφορίες για το πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας στην εταιρεία Βιολάντα μετέδωσε από τα Τρίκαλα και το κατεστραμμένο εργοστάσιο που έγινε φέρετρο για πέντε ανθρώπους, ο δημοσιογράφος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος.

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει κατ’ αρχάς οι φούρνοι του εργοστασίου που έψηναν τα μπισκότα, αλλά κυρίως οι τέσσερις δεξαμενές προπανίου έξω από τον χώρο και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων την εγκατάσταση.

Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο φούρνοι και σωληνώσεις προπανίου

Σύμφωνα με το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζεται, πιθανότατα υπήρξε διαρροή προπανίου, που είναι ισχυρό εκρηκτικό, άχρωμο, άγευστο και άοσμο. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η διαρροή του.

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε σκόνη αλευριού.

Βιολάντα: Όλα τα σενάρια εξετάζουν οι αρχές

Βιολάντα: Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών από τη φωτιά - Έλιωσε και ο χάλυβας

Από τη φωτιά που ακολούθησε της έκρηξης αξίζει να τονιστεί πως αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου. Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας, ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Τρίκαλα: Έλιωσε και ο χάλυβας από τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βιολάντα

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στον χώρο.

