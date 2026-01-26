Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»

«Θα ήταν περισσότεροι οι νεκροί, αν δεν ήταν η κοπή της πίτας»

Ελλαδα
Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες για την τρομακτική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, ενώ αγνοείται μία ακόμα, μητέρα τριών παιδιών. Μόλις το προηγούμενο βράδυ, εργαζόμενοι και ιδιοκτησία γιόρταζαν την έλευση της νέας χρονιάς στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας. 

Βιολάντα έκρηξη 1

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της βιομηχανίας μπισκότων είχε αφήσει το μισό προσωπικό που στελεχώνει κανονικά τη βραδινή βάρδια να μην πάει για δουλειά, λόγω της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, τότε στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης θα βρίσκονταν 30 άτομα. 

Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά σενάρια για την ισχυρή έκρηξη με τις 4 νεκρές

«Σώθηκαν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν βγει για να κάνουν διάλειμμα. Η ξαδέλφη μου μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις συναδέλφους της εργάζονταν στο ζυμωτήριο που ήταν στο ισόγειο. Οι επιζήσαντες μου είπαν ότι η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, υποχώρησε το πάτωμα και οι γυναίκες έπεσαν μέσα στη φωτιά», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»,  ο ξάδελφος της αγνοούμενης. 

Βιολάντα έκρηξη 2

Η αδελφή της αγνοούμενης, που βρίσκεται από την πρώτη στιγμή της τραγικής είδησης έξω από το εργοστάσιο, είπε στην εκπομπή πως δεν έχουν καμία ενημέρωση για τις εξελίξεις των ερευνών, αλλά και την τύχη της αδελφής της. 

Βιολάντα έκρηξη 3

Συγγενείς των θυμάτων πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για να δώσουν δείγμα DNA, ώστε να ταυτοποιηθούν οι σοροί των τεσσάρων γυναικών. 

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Νεκρές 4 εργαζόμενες

Αυτό που λένε οι συγγενείς των θυμάτων είναι ότι οι τέσσερις γυναίκες, που βρέθηκαν νεκρές, αλλά και η μία αγνοούμενη είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια, ώστε να μπορούν μέσα στη μέρα να προσέχουν τα παιδιά τους. 

Βιολάντα έκρηξη 4

Τρίκαλα: Από τη γιορτή στον θρήνο

Ο ιδιοκτήτης του κέντρου εκδηλώσεων, όπου έγινε η κοπή της πίτας της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», μίλησε στην εκπομπή, περιγράφοντας μια βραδιά γλεντιού, χαράς και αισιοδοξίας. 

Βιολάντα έκρηξη 5

«Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, σε κλίμα χαράς κι ενθουσιασμού. Ήταν οικογενειακή η ατμόσφαιρα. Ο ιδιοκτήτης είπε στους εργαζόμενους, ότι θέλει πρώτα να έχουν υγεία και μετά όλα τα άλλα», είπε. 

Τρίκαλα: Τα έως τώρα στοιχεία για τη φωτιά και την έκρηξη

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του εργοστασίου. Οι πέντε εργαζόμενες βρίσκονταν στο σημείο που ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε τα πάντα. Οι τοίχοι και η σκεπή γκρεμίστηκαν εντελώς, ενώ υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό. 

Βιολάντα έκρηξη 6

Το ωστικό κύματα της έκρηξης ήταν τόσο σφοδρό, που σύμφωνα με τους τραυματίες, είδαν το ταβάνι να καταρρέει στα κεφάλια τους. Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το εργοστάσιο. 

Όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της έκρηξης είναι ανοιχτά. Πιθανόν να πρόκειται για κάποια διαρροή από το υπόγειο. Εργαζόμενοι είπαν ότι η έκρηξη ακούστηκε από σημείο του εργοστασίου, όπου δεν υπάρχουν φιάλες υγραερίου, οι οποίες βρίσκονταν στο υπόγειο. Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες ότι στο υπόγειο υπήρχε προπάνιο. Όλα αυτά θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης. 

Βιολάντα έκρηξη 7

Στο εργοστάσιο μεταβαίνουν στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας προκειμένου να συλλέγουν υλικό για να πραγματοποιήσουν με τη σειρά τους έρευνα.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να υπήρξε μεγάλη συγκέντρωση αερίων στο σύστημα λυμάτων του εργοστασίου με αποτέλεσμα να σημειωθεί κάποια ανάφλεξη και κατόπιν η έκρηξη.

Τρίκαλα: Εξιτήριο πήραν οι τραυματίες

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης, οι οποίοι για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας. Στις 10:00 το πρωί πήραν όλοι εξιτήριο. 

Βιολάντα έκρηξη 8

Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας Βιολάντα 

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.
 

