Βιολάντα: Βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο

Προηγήθηκε η έκρηξη της φωτιάς

26.01.26 , 17:46 Βιολάντα: Βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο
Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας
Βιολάντα: Βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βίντεο - ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της Δευτέρας. 

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Νεκρές 4 εργαζόμενες

Βιολάντα: Η στιγμή της έκρηξης σε βίντεο

Βιολάντα: Η στιγμή της έκρηξης σε βίντεο 

Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 εργαζόμενες και να αγνοείται ακόμη μία στα συντρίμμια του εργοστασίου.    

Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»

Όπως φαίνεται και στο  βίντεο η έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτρίου, προηγήθηκε της φωτιάς. 

 Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά αίτια της έκρηξης με τις νεκρές εργαζόμενες

