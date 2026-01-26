Βιολάντα: Βίντεο με τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο

Βίντεο - ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Νεκρές 4 εργαζόμενες
Βιολάντα: Η στιγμή της έκρηξης σε βίντεο
Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 εργαζόμενες και να αγνοείται ακόμη μία στα συντρίμμια του εργοστασίου.
Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
Όπως φαίνεται και στο βίντεο η έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτρίου, προηγήθηκε της φωτιάς.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά αίτια της έκρηξης με τις νεκρές εργαζόμενες