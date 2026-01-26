Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Θρήνος για τις γυναίκες που σκοτώθηκαν από την έκρηξη στο εργοστάσιο

26.01.26 , 15:52 MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»
26.01.26 , 15:37 Πατροκτόνος Γλυφάδα: Tι Αποκάλυψε Συγγενής Για Τον Δράστη
26.01.26 , 15:37 Robert Burns: Άκουσες χθες στο σταθμό του μετρό Συντάγματος γκάιντες;
26.01.26 , 15:23 Εξαφάνιση Κρήτη: Θέλουμε Να Βρεθεί Είτε Ζωντανός Είτε Νεκρός
Συγκλονίζει τη χώρα η τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα. Μέχρι το μεσημέρι είχαν βρεθεί τέσσερις σοροί γυναικών με μία πέμπτη εργαζόμενη να είναι αγνοούμενη.

Συγκλονίζει τη χώρα η τραγωδία στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα», στα Τρίκαλα. 

Οι τέσσερις γυναίκες πήγαν στη δουλειά τους για το μεροκάματο και τελικά έχασαν τη ζωή τους μετά από πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα. 

Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Από τις έως τώρα πληροφορίες προκύπτει, ότι η έκρηξη έγινε στο υπόγειο. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα το κτίριο όπου βρίσκεται η γραμμή παραγωγής, να κοπεί στη μέση.

Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά» 

Από τα χαμόγελα, στο πένθος - Έκοβαν πρωτοχρονιάτικη πίτα λίγες ώρες πριν την έκρηξη

Πριν την τραγωδία, οι υπάλληλοι έκοβαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Από τα χαμόγελα, βυθίστηκαν στο πένθος και τη θλίψη.

Το παιχνίδι της μοίρας ήταν απίστευτο. Η έκρηξη έγινε στις 4 τα ξημερώματα, ενώ λίγο νωρίτερα, σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων της περιοχής, έκοβαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Το κλίμα αποτυπώνεται σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το Star. Χαμόγελα, χορός, μουσική, δώρα. Κανείς δε φανταζόταν αυτό που θα ακολουθούσε.

Φωτιά Βιολάντα

Φωτιά Βιολάντα

Ενδεχομένως να είχαμε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία, αφού στη βάρδια θα έπρεπε να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ περισσότερα άτομα. Ωστόσο, λόγω της συγκεκριμένης εκδήλωσης, τελικά εργάζονταν την ώρα της έκρηξης,13 άτομα. 

Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά αίτια της έκρηξης με τις νεκρές εργαζόμενες

Tα πρόσωπα της τραγωδίας

Oι γυναίκες που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους, ξεκίνησαν γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα τη δουλειά τους.

Βιολάντα: Από τα χαμόγελα, στο πένθος - Οι στιγμές πριν την τραγωδία

Η Αναστασία, η Σταυρούλα, η Ελένη και η Βάσω είναι  οι τέσσερις εργαζόμενες που άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη που σημειώθηκε στην «Βιολάντα». Και οι τέσσερις ήταν παντρεμένες και μητέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των θυμάτων είχε έρθει πριν από λίγο καιρό από τη Γερμανία και μάζευε τα ένσημά της αφού ήταν κοντά στη σύνταξη. Σύμφωνα με γείτονές της, έχει τρία παιδιά, που ζουν όλα στο εξωτερικό. 

Πήραν εξιτήριο οι τραυματίες - Ψυχολόγοι για τη στήριξη των συγγενών

Πέντε εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν ζωντανοί απο τις πύρινες γλώσσες που έζωσαν την επιχείρηση. Πήγαν στο νοσοκομείο με τραύματα, όπως επίσης και ένας πυροσβέστης που είχε σπεύσει να σβήσει την φωτιά. Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύθηκαν για λίγες ώρες και έλαβαν εξιτήριο.

Δραματικές ώρες βιώνουν συγγενείς έξω απο το εργοστάσιο, το νοσοκομείο και την ιατροδικαστική. Από κάποιους συγγενείς ζήτησαν δείγμα DNA για να γινει ταυτοποίηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τόσο στο Γενικό Νοσοκομεόο Τρικάλων όσο και στον τόπο της τραγωδίας έχουν μεταβεί ψυχολόγοι.

Βιολάντα

Τρίκαλα: Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» - Νεκρές 4 εργαζόμενες

Τρίκαλα: Τα πρώτα στοιχεία για τη φωτιά

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του εργοστασίου. Οι πέντε εργαζόμενες βρίσκονταν στο σημείο που ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε τα πάντα. Οι τοίχοι και η σκεπή γκρεμίστηκαν εντελώς, ενώ υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό. 

Το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο σφοδρό, που σύμφωνα με τους τραυματίες, είδαν το ταβάνι να καταρρέει στα κεφάλια τους. Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το εργοστάσιο. 

Φωτιά Βιολάντα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Τι είπε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, o Αναστάσιος Δέδες, μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος και δικαστικός πραγματογνώμονας 

Όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της έκρηξης είναι ανοιχτά. Όλα αυτά θα διερευνηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης. 

