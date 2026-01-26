Θρήνος για τις νεκρές στη «Βιολάντα» - Η τελευταία τους φωτογραφία

Οι γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, βρέθηκαν νεκρές πολύ κοντά η μια στην άλλη. Πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ. Συγγενείς έσπευσαν από την πρώτη ώρα στον τόπο της τραγωδίας, αλλά και έξω από το νοσοκομείο των Τρικάλων και μέχρι αυτή την ώρα προσπαθούν να μάθουν πώς χάθηκαν οι άνθρωποί τους.

H Έλενα, η Βάσω, η Βούλα, η Αναστασία πήγαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ. Οι συγγενείς των γυναικών που σκοτώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν είναι απαρηγόρητοι. Έξω απο το νοσοκομείο των Τρικάλων εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Τα «γιατί» αμέτρητα. Υπήρξε διαρροή αερίου; Συνέβη κάτι άλλο; Στο σημείο λειτουργούσαν φούρνοι της εταιρείας και έτσι όλα τα σενάρια εξετάζονται.

Οι συγγενείς ψάχνουν απαντήσεις Τα λόγια των ψυχολόγων που είναι απο την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους είναι μια παρηγοριά, τα κορίτσια τους όμως δεν γυρνούν πίσω.

Οι εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους δούλευαν όλες μαζί σαν ομάδα στην παραγωγή. Είχαν οικογένειες, όνειρα. Όλα έγιναν στάχτη σε μια στιγμή, την στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα. Αυτή είναι η τελευταία τους φωτογραφία. Αγκαλιασμένες, χαμογελαστές στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Λίγη ώρα μετά, βρέθηκαν νεκρές στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη...

Η άτυχη Έλενα ήταν απο το Φωτεινό Τρικάλων. Δώδεκα χρόνια εργαζόταν στη μπισκοτοβιομηχανία. Ήταν 45 ετών.

Η 42χρονη Βάσω, μητέρα δυο ανήλικων παιδιών, ζούσε και αυτή στα Τρίκαλα. Μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια. Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού της εκείνη τη χρονιά και η πανδημία άλλαξαν τα πλάνα της.

Θρήνος στα Τρίκαλα και για την Βούλα. Εργαζόταν στην παραγωγή, όταν εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Ήταν μητέρα τριών παιδιών.

Η Αναστασία, η Τασούλα όπως την φώναζαν οι δικοί της, ήταν για χρόνια στη Γερμανία. Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη. Μάζευε ένσημα, δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή της στην πατρίδα.



